　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國工信部：晶片業存盲目投資、爛尾「需加強監督」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢弘芯。（圖／視覺中國）

▲武漢弘芯是大陸晶片史上最大騙局、爛尾項目。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

武漢弘芯淪為大陸晶片史上最大騙局，近期遭官方接管後，大陸工信部副部長王志軍28日在一場論壇上坦言，晶片行業中，出現盲目投資和爛尾項目等突出問題，需要規劃和加強監督。

王志軍首先提到，前幾年，大陸在鋼鐵、水泥、電解鋁等領域存在著重複建設和產能過剩，包括光伏（太陽能）等新興產業也出現過重複建設問題；如今，晶片製造行業也出現了盲目投資和爛尾項目。

他說，包括前一階段，集成電路（積體電路）製造方面的投資，被爆出造成巨大的損失，需要規劃和加強監督；另針對部分新興企業規模比較小、同質化嚴重、缺少全球領先的有競爭力的大型企業等問題，王志軍建議，透過兼併重組的聚變效應，推進戰略性新興產業快速發展。

在此之前，號稱投資1280億元（人民幣，下同，約新台幣約5517億元）的武漢弘芯，2017年就豪言要主攻當時只有台積電、三星掌握的14奈米製程、7奈米製程技術，還開出4倍高薪挖腳台積電員工。

惟2年燒光660億元後，今年該公司項目推動就徹底破局，接任武漢弘芯半導體執行長的前台積電共同營運長蔣尚義，也表明已於今年6月，辭去公司一切職務，離開大陸，前往美國矽谷。陸媒報導，該公司目前完全由武漢東西湖區政府全資接管。

對於晶片行業的爛尾潮，大陸國家發改委曾表示，若造成重大損失，將向地方政府問責。

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
運動會當義工！3寶辣媽露「深V雪乳」　真理美腿爸爸們看呆
《玩很大》女星連身泳裝「全是洞」！　靠2條線Hold住胸
外送員拿「餐點狠砸」女店員！網卻一面倒狂刷店家1星負評
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中寮鐵路最長隧道貫通　2021年昆明直達永珍

陸敲定雅魯藏布江下游水力發電開發案　資源量相當3個三峽電站

中國工信部：晶片業存盲目投資、爛尾「需加強監督」

直播賣燕窩竟是糖水！陸網紅一哥「要賠2.7億」虧慘了　心碎喊內疚

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

爸爸找奶奶聯手狂毆兒子40下　還拍片傳家長群組「他偷玩手機！」

下潛1萬909公尺「奮鬥者號」返航　習近平：加快建設海洋強國

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

家人對愛妻不滿！老實夫帶兒女驗DNA「幫她證清白」　結果超崩潰

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

中寮鐵路最長隧道貫通　2021年昆明直達永珍

陸敲定雅魯藏布江下游水力發電開發案　資源量相當3個三峽電站

中國工信部：晶片業存盲目投資、爛尾「需加強監督」

直播賣燕窩竟是糖水！陸網紅一哥「要賠2.7億」虧慘了　心碎喊內疚

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

爸爸找奶奶聯手狂毆兒子40下　還拍片傳家長群組「他偷玩手機！」

下潛1萬909公尺「奮鬥者號」返航　習近平：加快建設海洋強國

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

家人對愛妻不滿！老實夫帶兒女驗DNA「幫她證清白」　結果超崩潰

英雄旅程將抵達終點　 53位空拍戰士帶你「看見家鄉」

王道銀行AI系統出包　黃天牧：確保投資人權益

安溥14歲寄demo投稿「全被打槍」　曝：只有一個人理我！

台南警路跑高手1200米受訓突昏迷　CPR搶回心跳送醫意識不清

王道銀行系統出包　金管會主委黃天牧：下周一跟各界報告

金正恩怕爆！傳北韓警告使館「勿挑釁美國」...疑懼拜登當選總統

川普推翻拜登毫無希望！　「殭屍訴訟」只想鞏固鐵粉基本盤　

小鬼生前「叮嚀1功課」…元元聽話照做了！　2分鐘自拍片超催淚

KTM「白牌冒險機車」海外發表！配備媲美390、小馬力更好上手

空氣清淨機購買前必知4要點　別傻買到地雷貨

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

啤酒大王在「陸超級醫院」術後腦死

莽夫勒死妻子自首　下秒屍體復活了

命名5億年前三葉蟲「范特西蟲」　年輕科學家向周杰倫致敬

新冠病毒「去年源自印度」

買鞋用行動付款！她開「計算機瞎按」店員上當

年輕媽拒坐月子　3天後超慘結局曝

老實夫帶兒女驗DNA！結果出來面露難色

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

常被罵廢物　副教授殺妻木箱藏屍

澳特種軍濫殺39平民　趙立堅嗆虛偽

他「錘殺」搶母、性侵妻乞丐！警破案中案

中美南海衝突「菲國將參戰？」　陸官媒立刻打臉

更多熱門

相關新聞

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

美國之前提出「亞洲小北約」概念是否能執行？大陸知名國際關係學者潘光接受媒體訪問表示，總體來看，根本不可能搞起來，何況連「老北約」都快四分五裂了，尤其是印度也放不下「上合組織」、「金磚成員」帶來實質利益。

馬保國褻瀆武術　官方點名要鬧劇收場

馬保國褻瀆武術　官方點名要鬧劇收場

奮鬥者號返航　習近平：建設海洋強國

奮鬥者號返航　習近平：建設海洋強國

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

巴西副總統：中國對總統兒的回應是外交錯誤

巴西副總統：中國對總統兒的回應是外交錯誤

關鍵字：

中國工信部晶片武漢弘芯大陸半導體積體電路

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面