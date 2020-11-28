中國工信部：晶片業存盲目投資、爛尾「需加強監督」

▲武漢弘芯是大陸晶片史上最大騙局、爛尾項目。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

武漢弘芯淪為大陸晶片史上最大騙局，近期遭官方接管後，大陸工信部副部長王志軍28日在一場論壇上坦言，晶片行業中，出現盲目投資和爛尾項目等突出問題，需要規劃和加強監督。

王志軍首先提到，前幾年，大陸在鋼鐵、水泥、電解鋁等領域存在著重複建設和產能過剩，包括光伏（太陽能）等新興產業也出現過重複建設問題；如今，晶片製造行業也出現了盲目投資和爛尾項目。

他說，包括前一階段，集成電路（積體電路）製造方面的投資，被爆出造成巨大的損失，需要規劃和加強監督；另針對部分新興企業規模比較小、同質化嚴重、缺少全球領先的有競爭力的大型企業等問題，王志軍建議，透過兼併重組的聚變效應，推進戰略性新興產業快速發展。

在此之前，號稱投資1280億元（人民幣，下同，約新台幣約5517億元）的武漢弘芯，2017年就豪言要主攻當時只有台積電、三星掌握的14奈米製程、7奈米製程技術，還開出4倍高薪挖腳台積電員工。

惟2年燒光660億元後，今年該公司項目推動就徹底破局，接任武漢弘芯半導體執行長的前台積電共同營運長蔣尚義，也表明已於今年6月，辭去公司一切職務，離開大陸，前往美國矽谷。陸媒報導，該公司目前完全由武漢東西湖區政府全資接管。

對於晶片行業的爛尾潮，大陸國家發改委曾表示，若造成重大損失，將向地方政府問責。

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