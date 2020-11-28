下潛1萬909公尺「奮鬥者號」返航　習近平：加快建設海洋強國

▲中國奮鬥者號載人潛水器。（圖／取自央視）

記者陳政錄／綜合報導

中國「奮鬥者號」載人潛水器在西太平洋馬里亞納海溝（Mariana Trench），完成10,909公尺的坐底（下潛完全降落至海床上）深度新紀錄後，於28日隨「探索一號」科考船返回三亞南山港碼頭。中共總書記習近平透過賀信說，期許科研工作者為加快建設海洋強國、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。

「奮鬥者號」載人潛水器是中國「十三五」國家重點研發計劃，深海關鍵技術與裝備專項中的核心，於10月27日，在馬里亞納海溝成功下潛突破1萬公尺，達到10,058公尺，創造中國載人深潛新紀錄。

11月10日，「奮鬥者號」再次挑戰馬里亞納海溝，官媒央視全程直播，最後成功完成10,909公尺的坐底深度紀錄。

陸媒報導，在海試過程中，「奮鬥者號」獲取了一批沉積物、岩石和海底生物樣品，為進一步展開深淵科學研究，提供第一手資料。

習近平於「奮鬥者號」隨「探索一號」科考船返回三亞南山港碼頭當天，發表賀信稱，「奮鬥者號」研製及海試的成功，標誌著中國具有了進入世界海洋最深處開展科學探索和研究的能力，體現了中國在海洋高技術領域的綜合實力。

他說，「希望你們繼續弘揚科學精神，勇攀深海科技高峰，為加快建設海洋強國、為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥，為人類認識、保護、開發海洋不斷作出新的更大貢獻！」

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