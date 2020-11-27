高嘉瑜澄清「沒哭、沒拭淚」：只是隨手擦拭臉上油光

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對近日買房、買名牌爭議，民進黨立委高嘉瑜27日上午受訪時，被媒體捕捉到拭淚畫面，然而，高嘉瑜辦公室下午發聲明表示，「委員並沒有哭、也沒有落淚」，而是在受訪前的行進間，隨手擦拭臉上的油光。

高嘉瑜日前為解釋買房爭議，自稱「吃過期食品、不買名牌」，然而卻遭游淑慧踢爆赴義大利考察時瘋狂掃貨，導致她26日澄清當時只買一個LV包包送媽媽。事後，游淑慧在節目上落淚，表示自己遭到高嘉瑜粉絲出征。

對此，高嘉瑜27日上午表示，她訝異游淑慧怎麼這麼脆弱，這段時間該落淚的人應該是她，但她很堅強度過，希望游淑慧堅強一點，既然要指責別人，應該更要堅強。

對於游淑慧等人的指控，高嘉瑜批評是蹭聲量，「什麼無端指控都有」，希望指控的人能夠拿出證據，不要講一下就可以蹭聲量，然後她就要回應對方，「我覺得這樣的人，希望她靠自己搏版面，不要靠別人搏版面」。

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