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快訊／害兆豐銀被罰57億還暗槓2.25億　前董座蔡友才求刑12年僅判9月

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記者羅志華／台北報導

兆豐金控前董座蔡友才涉嫌於任職期間，向兆豐授信客戶募資，又向投資股東收了2.25億元的「年度行政服務費」，並於兆豐金紐約分行遭美國調查時消極處理（最後被罰57億元），又在挨罰前辭去董座、大賣兆豐金持股321張，檢方依特別背信、內線交易等罪起訴，北院27日判決，蔡友才依使公務員登載不實、行使業務登載不實各判刑4月、6月，合併執行9月，其餘起訴判無罪。

▲▼兆豐金前董座蔡友才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

▲兆豐金前董座蔡友才，涉特別背信、洗錢、內線交易等罪嫌，北院27日宣判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

起訴指出，蔡友才2015年間人還在兆豐，卻成立境外公司，並找兆豐金控前主秘王起梆，來規劃招募基金的架構，10月間便開始向潤泰集團尹衍樑、寶佳建設集團總裁林陳海等兆豐大咖客戶募資，其中潤泰集團投資蔡友才的65.7億，還是從兆豐借來的，並向投資的股東們，收取共2.25億元服務費，並於2016年間匯出海外。

另外，兆豐金紐約分行於2016年，遭紐約州金融服務署（DFS）調查，最後依內控不佳、疑似有洗錢匯款卻沒申報、未確實對客戶查核、風控政策不明、稽核季報未依規定送回本行，以及漠視金檢報告、不回應等理由，於8月19日開罰1.8億美元（當時折台幣57億元）。

但蔡友才任董座期間，明知美方已認定兆豐有疏失，卻沒向董事會報告，更早在3月間就辭去董座、無縫接軌成立的「鑒機」公司，又在2016年4月至6月間，狂賣兆豐持股321張，「董座、股票雙雙安全下車」，王起梆也在8月8日到12日間，賣了335張，檢方依特別背信罪、洗錢罪、內線交易等罪起訴，並對蔡友才求刑12年。

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