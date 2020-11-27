美豬標產地「不標萊劑」　賴香伶轟蘇貞昌：你聽不懂國語？

記者徐政璿／台北報導

行政院宣布「進口豬肉之全方位管理措施」，包含赴美查廠、逐批查驗、新增貨號、標示產地、嚴格稽查等5個機制。不過，民眾黨團總召賴香伶砲轟，美豬標產地，但不標是否含有萊劑，她痛批蘇貞昌「請問是聽不懂國語是不是？蘇院長你不是最會做事嗎？」

▲台灣民眾黨「萊豬進口管理 蘇揆做半套！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌今（27）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，台灣民眾黨立院黨團由總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安，以及邱臣遠和蔡壁如委員，在議場前共同召開記者會，批評行政院所提出的萊豬進口管理機制，根本就是做半套，不該持續迴避民意。

民眾黨批評，立法院今竟先跳過報告事項，讓蘇貞昌上台施政報告，沒有先處理700多個報告事項，讓法案堆積如山，導致眾多民生法案延宕審議，執政黨也必須負責。

賴香伶表示，近期公布的民調，顯示蔡英文總統和蘇貞昌院長的支持度下滑，因為國人約6成到7成反對萊豬進口，政府始終不正視民意，沒法說清楚講明白；讓大家最不滿的是，昨日行政院公布的萊豬5大管理機制姍姍來遲、沒有新意。

賴香伶指出，為何只針對進口的新廠要查，以前的廠就不用查了？為何不能針對含萊劑美豬新增貨號，只是「魚目混珠」針對部位增列22項貨號？她痛批蘇貞昌：「請問是聽不懂國語是不是？蘇院長你不是最會做事嗎？你是累了嗎？請你叫你的部會首長們打起精神來，面對國人的質疑、國人的要求！」

▼民眾黨立委邱臣遠站上椅子質詢蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）