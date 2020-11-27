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勞資協商撕破臉！林穎孟助理不滿遭解僱　律師駁：依法進行解僱權

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▲▼林穎孟與她的黃姓律師27日出面受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲林穎孟與她的黃姓律師27日出面受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市議員林穎孟日前遭辦公室助理指控，挪用勞健保公款、詐領助理費等，目前正在進行勞資協商。不過，林穎孟卻在27日解僱2位辦公室主任，另助理相當不滿質疑違反正當程序，對此，林穎孟下午在律師的陪同下出面回應外界疑慮。

因為勞資爭議所帶來的負面影響，林穎孟澄清全屬不實，至今人身受到威脅，辦公室工作更遭到全面癱瘓，身心已經到了極限，依法終止2位辦公室主任的契約關係。

林穎孟表示，根據過去助理爆料狀況很遺憾，也在聲明中附上相關證據，這些資料都是從公家機關調出來的，沒有詐領助理費，也沒有挪用公款，還有帳戶的明細，足以證明清白。

對於解僱的做法，助理主張勞資協商調解期間是不得進行解僱，律師對此表示，依法通知兩位助理，終止雙方雇傭關係，全部都符合勞基法相關規定，也經過相關市政審核，解僱事由跟勞資協商無關，只要以協商議題無關解僱事由，雇主還是能進行解僱權。

律師表示，助理申請勞資協商事由是關於雇傭關係性質，還有加班費的問題，但林穎孟解僱是依相關規定，跟勞資協商相關事由無關。

此外，林穎孟原訂與助理在12月7日進行調解會議，但卻在此前進行解僱，律師則表示，因為終止雇傭事由跟勞資協商事由是不相同，林穎孟也會出席12月7日的勞資協商，針對勞資協商的兩個議題協商。

林穎孟強調，公開的聲明證據都是去調公家單位的資料，不是無中生有的，之前沒拿出來是顧念員工情誼，但因為抹黑讓個人聲譽造成損害，所以才會把證據拿出來讓大家看清楚，也讓大家瞭解自己遇到的狀況。

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