正妹議員林穎孟又爆勞資糾紛　咆哮主任：你一直跟蹤我！

▲林穎孟指控被其辦公室主任跟拍。（圖／翻攝畫面）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員林穎孟日前遭辦公室助理爆料是「假面甜心」、「慣老闆」等，不只苛刻員工未給加班費外，更要求女助理請生理假需證明等，目前與5名助理之間仍有勞資爭議需解決。沒想到12日時，林穎孟又與辦公室主任爆發口角，林甚至找上議會駐衛警，揚言被主任跟蹤、要報警，勞資雙方的衝突越演越烈。

據了解，衝突發生在11日，約在下午6點多議會大會結束後。林穎孟的辦公室主任在6樓持手機錄影，似乎是一路從辦公室追出，追問將離開議會的林穎孟「我哪裡沒有職業道德？」，林穎孟卻在電梯口咆哮說「你一直在跟蹤我」、「警衛都看到了」，並揚言報案。

「林辦」的衝突也驚動其他議員、助理及駐衛警。遭林穎孟指控跟蹤的辦公室主任表示，原本與林穎孟及其他助理在工作群組詢問臉書貼文一事，沒想到遲遲未回應的林突在群組開罵，指他與另名助理沒有職業道德。

該主任表示，自己是上前追問林穎孟為何要指控他們沒職業道德，後來是聽到林竟指控「我擋住她去路，身形龐大讓她很害怕」等字句，他覺得被無端指控跟蹤，為了自保，才開始用手機錄影。主任無奈表示，林每天找事情栽贓他們很久了，其實是從員工團體協約到現在，還強調是「每一天」。

而林穎孟則控訴，這些新聞內容片面、扭曲、抹黑，當時大會結束後，開門進研究室便被2位主任圍堵，讓她感到非常可怕，想開門出去；此時2人卻持手機錄影不斷跟拍，她人身受到威脅，沒辦法只好求助警察。林強調，都有錄音檔，證據會說話，而2位主任這樣對待她已經很久了。