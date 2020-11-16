指稱被主任跟蹤！林穎孟首露面：覺得人身受威脅⋯盡量待家裡辦公

記者袁茵／台北報導

台北市議員林穎孟日前被爆出是「假面甜心」、「慣老闆」等，上週甚至與辦公室主任爆發口角，認為自己被對方跟蹤、揚言報警，使勞資雙方衝突越演越烈。對此，林穎孟16日表示，自己覺得人身受到威脅，所以這陣子盡量在咖啡廳或家裡辦公，不進入辦公室。

林穎孟16日在台北市議會準備進入議場質詢台北市長柯文哲時，被媒體堵訪詢問關於12日與辦公室主任爆發口角一事。林穎孟提及，自己的狀況還OK，她要澄清自己不是慣老闆，也許是過去有一些工作上認知的不同，有一些誤會。

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

關於現在都沒有進辦公室，林穎孟表示，自己上周五才被圍住，現在感覺「人身受到威脅，所以我盡量不進辦公室。當下在辦公室裡面的狀況，讓我滿害怕的。」不過並不是5位助理聯手，而是只有2位，目前就是盡量少到辦公室，「現在有一些擔心自己，所以盡量少摩擦、少接觸。」不過還不需要警衛協助，畢竟不好意思麻煩對方。

關於如果沒去辦公室，那都在哪辦公？林穎孟坦言，自己會在外面咖啡廳或家裡辦公，因為還是有助理幫忙，所以還可以順利運作，「相信每個政治人物都會遇到一些壓力、挫折，我覺得這是每個政治人物都要面對的事情。」

針對負面新聞會不會影響選服？林穎孟說，還好，因為目前辦公室還有3名員工在做事情，「其他員工還是滿好的。」至於會不會覺得委屈？她表示「我問心無愧。」

外傳有助理想選舉取代她的位子，林穎孟表示，這個她不清楚，所以沒辦法回應，目前質詢稿都是自己寫的，因為自己與對方有部分認知不同，但不一定是跟勞資有關的議題。

另外，會不會覺得自己退出時代力量後，與助理摩擦變多了？以及是不是被時代力量針對？林穎孟強調，退黨後大家態度上確實有不同，目前還在了解中，不過相信其他辦公室也有黨籍不同的狀況，現在不會做此聯想。

面對林穎孟指稱「人身受威脅」，林穎孟辦公室主任表示，他們上次會發生衝突，是因為林穎孟批評他「沒有職業道德」，這點希望對方能清楚，根本就沒有人身受威脅一事，「沒有人威脅她，也沒有罵她！」目前工作群組還是有在運作，林穎孟偶爾會交代一些事情，未來情況要等12月7日勞資協商後再來看。