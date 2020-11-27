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林穎孟怨助理勞資爭議「身心已到極限」　今開除2名辦公室主任

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▲林穎孟已將兩位辦公室主任退出媒體群組。（圖／記者林敬旻攝、記者袁茵翻攝）

▲林穎孟已將兩位辦公室主任退出媒體群組。（合成圖／記者林敬旻攝、記者袁茵翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員林穎孟11月7日遭辦公室助理爆料是「假面甜心」、「慣老闆」等，目前與5名助理之間仍有勞資爭議需解決。對於近來媒體負面報導，林穎孟27日澄清全屬不實，不僅透露至今人身受到威脅，辦公室工作更遭到全面癱瘓，身心已經到了極限，也依法終止2位辦公室主任的契約關係。

林穎孟7日被踢爆不只苛刻員工未給加班費外，更要求女助理請生理假需證明等後，於12日時，又與辦室主任爆發口角，她甚至找上議會駐衛警，揚言被主任跟蹤、要報警，勞資雙方的衝突越演越烈。

對於將近3個禮拜的報導，林穎孟27日在臉書表示，「先前部分媒體對我的負面報導全屬不實」，當時顧念辦公室員工的情份，她只做簡單的立場申明，無意長篇大論為自己辯護，也未對這些不實內容做出反擊。她坦言，儘管她希望低調隱忍，然而至今人身受到威脅，辦公室工作更遭到全面癱瘓，身心已經到了極限。

林穎孟指出，近期辦公室兩位主任抹黑爆料，誣陷她挪用勞健保公款、詐領助理費等莫須有罪名，甚至對她強制追拍、大聲叫囂後再次扭曲誤導媒體，嚴重傷害我她人格與聲譽之情狀，其實只是最後冰山一角。

林穎孟透露，過去以來，兩位主任早已不斷在她跑行程、開會、質詢、嘗試討論調整工作模式或指派工作時，以侮辱干擾代替溝通，數次將她需要簽名的重要文件逕自丟在回收箱或棄置地上；而當她在與其他助理討論公務時，對方不斷大力敲撞她辦公室門板，干擾威脅，更進入她的辦公室，把腳踩在椅子上指著她吼叫辱罵，經勸告仍不停止。

林穎孟表示，在此之前，去年她便發現辦公室運作不順暢，已影響她的問政品質與地方行程服務，曾多次委婉要求主任改善調整工作模式但卻未果。近期更努力嘗試以更明確的溝通，點出問題，希望釐清彼此認知，調整更好的工作模式，可卻完全無法進行有效溝通。

林穎孟表示，儘管數月以來如此內外交迫，她仍努力維持個人工作品質，不放棄對選民的承諾，做好議員問政質詢、全日審預算及地方服務的工作。她強調，「然而經歷這些一而再、再而三，頻繁的人身侵擾與威脅行為，令我深受折磨，不斷忍耐到此刻，我已依法終止與該二人之契約關係」。

林穎孟臉書全文如下：

各位朋友大家好，感謝這段期間許多朋友對我的關懷，不好意思讓大家擔心了。

首先，我想和大家說，先前部分媒體對我的負面報導全屬不實。

當時為了顧念辦公室員工的情份，我只做簡單的立場申明，無意長篇大論為自己辯護，也未對這些不實內容做出反擊。我的家人朋友們都催促我出來捍衛自己，可是我總是希望我的低調隱忍，能夠保留轉圜餘地。然而至今人身受到威脅，辦公室工作更遭到全面癱瘓，身心已經到了極限。為此，必須向大家說明：

1.近期辦公室兩位主任抹黑爆料，誣陷我挪用勞健保公款、詐領助理費等莫須有罪名，甚至對我強制追拍大聲叫囂後再次扭曲誤導媒體，嚴重傷害我的人格與聲譽之情狀，其實只是最後冰山一角。

過去以來，兩位主任早已不斷在我跑行程、開會、質詢、嘗試討論調整工作模式或指派工作時，以侮辱干擾代替溝通（圖一、圖二），數次將我需要簽名的重要文件逕自丟在回收箱或棄置地上，當我在與其他助理討論公務時，不斷大力敲撞我辦公室門板干擾威脅，更在進入我的辦公室後，把腳踩在椅子上指著我吼叫辱罵，經勸告仍不停止。

在此之前，去年我便發現辦公室運作不順暢，已影響我的問政品質與地方行程服務，曾多次委婉要求主任改善調整工作模式但卻未果。近期更努力嘗試更明確的溝通，指出問題希望釐清彼此的認知，調整更好的工作模式，卻完全無法進行有效溝通。

儘管數月以來如此內外交迫，我仍努力維持個人工作品質，不放棄對選民的承諾，做好議員問政質詢、全日審預算及地方服務的工作。然而經歷這些一而再、再而三，頻繁的人身侵擾與威脅行為，令我深受折磨，不斷忍耐到此刻，我已依法終止與該二人之契約關係。

2.很抱歉辦公室問題佔用公眾版面，十分不好意思，也非常感謝這段期間還是有許多人相信我支持我，有你們我就不孤單。這段期間，在親友鼓勵之下，我已積極至相關公家單位調閱資料正式證明我的清白，在此我也向關心我的朋友們簡短報告：

自我上任起，所有助理勞健保勞退費用均全額繳交，從未中斷任何投保紀錄影響勞工權益（圖三），我個人帳戶餘額充足不缺錢，當然無挪用問題（圖四、圖五、圖六）。而現已離職執行長在職期間，皆實質管理員工與工作，包含其他公職及所經營之地方組織成員皆知情且合作共事（圖七）。

出缺勤層面，我上任以來對員工請生理假，本就從未要求看憑證且不扣薪，事實證明，當事人也早在媒體報導中自承「過去請生理假從未被議員要求提供任何憑證」（圖八）。遺憾的是，近期基於信任在內部與員工討論工作整體制度有關「病假」項目場合，由於我個人從未有過員工請假憑證之審查執行案例，基於謹慎我希望先釐清法規與相關範例後再討論的自然回應，卻遭錄音扭曲。

至於台灣公司購置之辦公室打卡機有密碼、卡片和指紋等多功能可使用，實際上辦公室助理都是選擇以個人密碼打卡上下班，並未硬性要求只能使用指紋打卡。

加班費部分，助理薪水從不經手議員，皆由議會直接支付於助理，因此去年我擔任黨團總召時即在黨團協商要求市議會編列加班費預算，議長也同意並編列，但遭內政部否准，這段期間我的辦公室則以補休計算，助理也有持續申請補休至今。週六日為地方行程繁忙重點日，所負責的地方行程助理要求休假也確實有休，相信地方鄉親、里長、其他議員辦公室都可以見證。

3.抱歉讓大家擔憂，過去我太專注在議會問政和地方服務行程，卻未注意辦公室團隊管理與查核，我會深自檢討，在此向大家抱歉，我會持續調整工作模式，建立最好的服務團隊，繼續全力問政，為大安文山鄉親服務。政治路上還有很多理想沒完成，我會盡自己最大努力，做好每一天的工作。

最後，再次感謝在第一時間相信我支持我的朋友，陪伴著我撐過這段艱難時光，我相信人性本善，我還是會持續懷抱著信念，相信這個世界需要持續抱持對人的信任，才能眾志成城。

我不會讓政治淪為猜忌權謀鬥爭的溫床，政治應該是眾人同心協力改變社會的正面力量，這是我當初離開五年企業界轉而投入政治的初衷。至今我仍由衷相信，未來也會持續相信。

▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲▼針對與辦公室主任的爭議，林穎孟27日發圖文解釋。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

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