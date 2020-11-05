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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然律師邀請民眾參與「南台灣人權論壇」了解勞動人權

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▲工業，工程，工人，做工，建設。（圖／視覺中國）

▲處於經濟弱勢的勞工在遭遇勞資糾紛時，面對曠日費時的訴訟，在金錢和時間上都是沉重的負荷。（圖／視覺中國）

記者王淑君／綜合報導

財團法人永然法律基金會自民國100年成立至今，致力於普及法律知識，董事長李永然律師曾表示：「法律是保障懂法律的人，如何讓民眾了解更多與自身權益相關的法律知識，永然法律基金會責無旁貸。」因此，永然法律基金會藉由舉辦法律講座、參與法律論壇、研討會及贈閱民眾法律手冊等方式，積極推廣與民眾生活息息相關的法律常識，希望民眾能保障自身權益不受損害。

勞工是國家經濟發展最重要的基石，但勞資爭議事件層出不窮，處於經濟弱勢的勞工在遭遇勞資糾紛時，面對曠日費時的訴訟，在金錢和時間上都是沉重的負荷。立法院三讀通過《勞動事件法》，於民國107年12月5日經總統公布，並自109年1月1日開始施行，本法的立法目的在以「迅速、妥適、專業、有效、平等」處理勞動事件，保障勞資雙方權益及促進勞資關係和諧。

為了讓勞方、資方、法律相關從業人員及民眾更加了解目前勞動人權的發展趨勢，永然法律基金會與中華人權協會、高雄律師公會將於民國109年11月14日上午，於高雄國際會議中心，共同舉辦「2020南台灣人權論壇──勞動人權的理論與實踐研討會」，探討《勞動事件法》的「實質公平審判」與「即時有效的權利保全」兩項議題，邀請法界與學界關注勞動人權發展的專家學者們一同參與，包括：永然法律基金會李永然董事長、中華人權協會高思博理事長、高雄律師公會林夙慧理事長等人主持，楊富強法官與邱泰錄法官主講，並由永然聯合法律事務所高雄所吳任偉主任律師及詮信國際法律事務所黃苙荌律師擔任與談人，藉由「2020南台灣人權論壇──勞動人權的理論與實踐研討會」的舉辦，讓更多人了解《勞動事件法》的內容，明白法院在勞動爭議事件的程序運作，並匯集各方意見，完善我國對於勞資雙方的權益保障，從中取得平衡與和諧共處方式，以達共贏局面。

此次「2020南台灣人權論壇──勞動人權的理論與實踐研討會」歡迎對於勞動人權議題有興趣的民眾免費報名參加，永然法律基金會也將贈送每位出席者一本《勞動事件處理實務法律手冊》，報名請至中華人權協會活動網頁填寫資料即可。

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