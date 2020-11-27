　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

笑人口音要坐牢了！法議會拍板「看低地方口音=種族歧視」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法國議會。（圖／CFP）

▲法國議會通過草案，未來因口音而歧視他人，將被視為「種族歧視的一種」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

法國的地方口音一直被口操標凖巴黎腔的中產階級族群所歧視，在廣播界、國家政治、學術界、行政部門，甚至是電話銷售行業中，帶有南方口音要升職，幾乎是天方夜譚。法國議會在26日以多數票通過草案，禁止國民因口音而歧視他人，並將此舉列為「種族歧視的一種」。

綜合法新社、《世界報》和BBC報導，國民議會26日以98票對3票，通過了這項禁止歧視地方口音的草案，違者將面臨3年監禁和4萬5000歐元（約新台幣153萬元）的罰款。

2018年，法國左翼議員梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在接受BFMTV一位操著濃重南方口音的女記者採訪時，曾無禮地打斷對方，並在嘲笑她的口音讓他「一個字都聽不懂」後，拒絕了對方的採訪。

事實上，法國的口音遠不如英美般多樣性，但在法國大革命後，中央集權者竭力壓制地方語言，並透過學校和媒體統一全國口音。至今，帶有濃烈口音的播報員在主流媒體上仍無法擔任重要職務，只能被侷限在播報橄欖球比賽或天氣預報。

草案通過後，來自法屬玻里尼西亞（French Polynesia）的議員賽吉（Maina Sage）和身為北非後裔的議員米拉萊斯（Patricia Miralles）都指出，他們都曾因為自身的地方口音，而遭到嘲笑，甚至在生活、職場上遇到眾多困難，因此十分樂見此法通過。

提出這項草案的中間偏右議員厄澤（Christophe Euzet）表示， 「在『看得見』的少數群體獲得公權力的關注時，『能被聽見的』的少數群體也不應被遺忘」，期許這項法案被通過後，法國的國家格言「自由、平等、博愛」能真正被落實。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

獨家販售下殺2折！日本ASHIYA「白皙無瑕精華」

ET快訊
快訊／開發金將收購中壽！19：30召開記者會說明
吳慷仁被邊笑邊偷拍　「氣炸搖頭」罕見開砲
快訊／國1驚傳「9車追撞」　車陣狂堵8公里
台灣第一人！他玩電競拚出「1.7億身價」　北美最高
婚宴會慘賠「新娘討6600元」　她一查15年前禮金傻了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

笑人口音要坐牢了！法議會拍板「看低地方口音=種族歧視」

悲！斯里蘭卡野生大象到垃圾場翻找食物　胃裡都是塑膠

中國發威！葡萄酒課「反傾銷稅」212%　澳斥「違反FTA」求助WTO

北韓匯率暴跌！金正恩氣到「處決」匯兌大亨　韓媒：有夠不合理

不幸中的不幸　印度一新冠指定醫院起火 　5病患被燒死

川普繼續砍…國防政策委員會大洗牌！　「外交教父」季辛吉也被裁

單身女壓力太大跳河　目睹「水中有鱷魚」瞬間轉念：不想死了！

東京單日增570例確診…打破疫情以來紀錄！　高齡患者成醫療重負

北韓也想要疫苗！派駭客攻擊藥廠 　南韓「自身難保」連日破500例

討不到薪水！工人爆氣鐵鎚拆房　影片曝光釣出「建築業黑暗面」

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

笑人口音要坐牢了！法議會拍板「看低地方口音=種族歧視」

悲！斯里蘭卡野生大象到垃圾場翻找食物　胃裡都是塑膠

中國發威！葡萄酒課「反傾銷稅」212%　澳斥「違反FTA」求助WTO

北韓匯率暴跌！金正恩氣到「處決」匯兌大亨　韓媒：有夠不合理

不幸中的不幸　印度一新冠指定醫院起火 　5病患被燒死

川普繼續砍…國防政策委員會大洗牌！　「外交教父」季辛吉也被裁

單身女壓力太大跳河　目睹「水中有鱷魚」瞬間轉念：不想死了！

東京單日增570例確診…打破疫情以來紀錄！　高齡患者成醫療重負

北韓也想要疫苗！派駭客攻擊藥廠 　南韓「自身難保」連日破500例

討不到薪水！工人爆氣鐵鎚拆房　影片曝光釣出「建築業黑暗面」

桃園男當鋪借1萬無力還　遭「私刑專車」強擄海扁...搏命跳車逃

快訊／開發金將收購中壽！　19時30分召開記者會說明

中信盃黑豹旗／10個月等待值得　林華偉傷後復出增5公里

晨翔認了單身一年「前女友是圈內人」！　遭疑是狼人殺女神...親自回應

阿Ken跨足時尚！「綜藝咖」駕馭台灣設計超有笑點　狂吸百萬觀看

影／掌握五大原則買高股息ETF　價差及股息兩頭賺！

迪士尼委託「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　國際聲名大噪　　

車禍致下半身癱瘓的柏諺　犯保屏東陪伴夢想起飛 　

徐乃麟被控「米蘭苑」豪宅成賭場...女友進駐　怒告爆料女反吃敗

女星「染怪病險死、錢被騙光」如衰神附身！　出院才知驚悚真相

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

他送醫宣告死亡　進停屍間「切右腿灌福馬林」竟復活

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底認了

Foodpanda沒送上樓　奧客氣炸「狂掐外送員」

客機降落時差3公尺撞上閃爍光點

川普：選舉團若投票給拜登「將離開白宮」

放火燒蟻窩　螞蟻逃腿上害女被燒死

喬治亞州務卿：川普讓我們背黑鍋

媽在醫院待產　生完6歲兒被斬首

美洲豹「猛咬36kg凱門鱷」狠拖進沼澤！驚人畫面曝光

少女玩tinder謊報成年　警員跟她約砲下場慘

最狂運動員脫北...輕裝跳過3m高鐵絲網！　

衛報：美國分發新冠疫苗困難重重

1歲兒遭母割下體　整副扔廁所命危

更多熱門

相關新聞

法國外長4度挺台出席世衛大會

法國外長4度挺台出席世衛大會

法國外長勒德里安昨天在國會答詢時表示，支持台灣參與國際組織；對抗疫情不能有公衛缺口，希望台灣能參與下屆世衛大會。這是勒德里安今年第4度公開支持台灣參與國際組織。

中高齡就業專法12／4上路　禁止年齡歧視、違者最高可罰150萬元

中高齡就業專法12／4上路　禁止年齡歧視、違者最高可罰150萬元

89中企入列美「出口管制黑名單」

89中企入列美「出口管制黑名單」

夫殺妻焚屍　再站岳父母旁痛哭裝無辜

夫殺妻焚屍　再站岳父母旁痛哭裝無辜

法將訂環境汙染新罪　10年刑期或罰1.5億元

法將訂環境汙染新罪　10年刑期或罰1.5億元

關鍵字：

法國草案口音歧視種族歧視

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

林莎拍照沒穿內衣　網：掉出來了

獨家／張文綺爆熱戀ing！姐弟戀1年　小5歲「圈內男友」曝光

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面