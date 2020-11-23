殺妻焚屍後「站岳父母旁痛哭裝無辜」　夫瞞2年認了！判入獄25年

L oscar du meilleur acteur est attribué a jonathan Daval ...!!! #SeptAHuit pic.twitter.com/c4Ryxt1dP9 — Vanille (@bichon9876) November 15, 2020

記者黃翊婷／綜合報導

法國29歲銀行女職員艾莉希亞3年前遭人殺害焚屍，後來警方循線追查，揪出凶手就是她的丈夫達瓦爾。更讓人驚訝的是，達瓦爾在痛下殺手之後，不僅假裝不知情出席記者會，甚至崩潰大哭，一度獲得許多人同情，直到今年11月21日他才被定罪，之後還得面臨25年的牢獄生活。

根據《BBC》等外媒報導，艾莉希亞（Alexia Daval）的遺體是在2017年10月間，於法國東部小鎮格雷拉維爾（Gray-la-Ville）被發現，當時部分遺體已經遭到燒毀，並丟棄在小鎮某處森林中，上頭還放有許多樹枝當「掩護」。

▲達瓦爾在記者會上痛哭、裝無辜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

事發第一時間，達瓦爾（Jonathann Daval）與岳父母一同召開記者會，聲稱妻子外出慢跑後失蹤，沒想到慘遭壞人殺害，讓夫妻倆從此天人永隔，他一度哭到雙眼通紅，並獲得許多民眾同情。

但隨著警方深入追查，案情卻出現大逆轉。檢方表示，這幾乎是一起「完美的犯罪」，原來真正的凶手就是達瓦爾，他與妻子吵架之後，不僅出手毆打，還把人推去撞牆，最後勒斃棄屍樹林。

達瓦爾直到2019年6月才認罪，期間曾多次更改供述，今年11月21日出庭時，他終於承認自己是與妻子死亡案件有關的唯一關係人，聽到法官宣讀謀殺罪名成立、判處入獄服刑25年，也十分冷靜，沒有太大反應。據了解，達瓦爾在判決出爐之前，曾對岳父母道歉，但再多的「對不起」也換不回艾莉希亞寶貴的生命。