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防病毒從冷鏈傳入　陸：碼頭搬運工「搬貨全程要戴口罩」

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▲▼大陸對冷鏈產品進行嚴格檢測，防止新冠病毒疫情傳入。（圖／CFP）

▲大陸多地出現多起本地病例，調查源頭指向冷鏈產品。（圖／CFP，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

為了防止新冠肺炎疫情透過冷鏈物流傳入，大陸交通運輸部27日宣布，碼頭搬運工人在搬貨的過程中必須全程配戴口罩，同時避免與貨物緊貼臉部，並不得擅自開箱，防止接觸到可能被新冠病毒污染的冷凍產品。

大陸交通運輸部近日印發《公路、水路進口冷鏈食品物流新冠病毒防控和消毒技術指南》，要求上下把控好四道關卡。

交通運輸部指出，第一是「重點人物關」，進口冷鏈食品的運輸企業要嚴格做好港口作業人員以及司機、裝卸工、船員、引航員等冷鏈物流一線工作人員的安全防護，做好人員的健康登記、日常健康監測、安全防護用品配備、定期核酸檢測及消毒等相關工作，對高風險崗位人員正確穿脫防護服等進行專業培訓，特別是裝卸來自於疫情發生地區的進口冷鏈食品時，指導碼頭搬運工人等作業人員在搬運貨物過程中全程佩戴好口罩，與此同時避免貨物緊貼面部、手觸摸口鼻，不得擅自開箱，不能隨意打開冷鏈食品包裝，防止接觸到可能被新冠病毒污染的冷凍產品等，切實保障好一線工作人員的安全，防止感染的風險。

▲▼大陸對冷鏈產品進行嚴格檢測，防止新冠病毒疫情傳入。（圖／CFP）

交通運輸部表示，第二是「把牢工具關」，在冷鏈物流運輸前後，對使用過的運輸工具及容器可能接觸過的部位進行徹底消毒，比如，人手頻繁接觸的方向盤、車門把手、移動設備等最有可能被病毒污染的表面，均要定期消毒。同時，要組織或委託有資質的消毒單位，對進口冷鏈食品車輛、船舶等載運工具及裝載過進口冷鏈食品的集裝箱內壁進行徹底消毒。

交通運輸部提到，第三是「強化信息關」，進一步督促進口冷鏈食品運輸企業嚴格執行信息登記制度，如實登記裝運貨物、車船、司乘人員、船員、裝卸貨及收貨人員的信息等等，不得承運無法提供進貨來源的進口冷鏈食品。同時也將督促港口企業、貨運場站等經營單位，如實登記進出港口場站的進口冷鏈食品運輸車輛信息及駕駛員等相關方面的信息。

交通運輸部指出，第四是「把好處置關」，進口冷鏈食品運輸企業進一步完善新冠肺炎疫情應急處置方案，對進口冷鏈食品或包裝物一旦檢出新冠病毒核酸陽性的，企業迅速啟動應急預案，做好切斷傳播途徑、隔離密切接觸者等措施，做出及時有效的處置；對發現病例或者疑似新冠肺炎的異常狀況人員，企業實施內防擴散、外防輸出的防控措施，配合有關部門開展流行病學調查、密切接觸者追蹤管理、疫點消毒等相關方面的工作。

交通運輸部發言人孫文劍還說，下一步交通運輸部將繼續指導督促進口冷鏈食品物流企業和從業人員，全力做好冷鏈物流疫情防控工作，進一步強化「人物同防」，堅決防止新冠病毒通過冷鏈物流渠道進行傳播。

孫文劍強調，各地交通運輸部門要嚴格落實外防輸入和人物同防的要求，切實做好公路水運口岸的貨客，對入境人員實行點對點一站式的接運，切實做好國際船員在我境內的港口換班，來華船員遠端的核酸檢測，切實做好進口冷鏈運輸環節等方面的疫情防控的工作。

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