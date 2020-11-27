外交部：駐瓜地馬拉、紐約外館各新增1例確診

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國際新冠肺炎疫情持續升溫，外交部27日表示，我國駐尼加拉瓜大使館及駐紐約辦事處各一名職員，分別在25日與26日確診，而目前紐約駐處已暫停領務臨櫃服務，除緊急特殊個案外，僅受理郵寄申請案，解除日另行通知。

外交部指出，26日確診駐紐約辦事處職員，目前已有相關症狀，已遵照醫生吩咐在居家隔離中。駐處已啟動應變計畫，安排與該名人員有接觸史的其他同仁接受檢測，並自即日起居家隔離，實施遠距辦公。

為維護駐處人員及公眾健康，駐紐約辦事處將進行辦公區域消毒作業，並在不影響公務下實施分組輪流上班。此外，駐處已暫停領務臨櫃服務，除緊急特殊個案外，僅受理郵寄申請案，解除日期另行通知。

至於駐尼加拉瓜大使館方面，外交部表示，該染疫職員24日出現發燒及喉痛症狀，經送醫進行新冠肺炎病毒PCR採檢，於25日確診，目前遵照醫生囑咐已返家隔離用藥。

駐瓜地馬拉大使館另已協調瓜國衛生單位協助於當地時間25日對駐館全體館員及當地雇員採檢，並進行駐館全面性消毒，同時啟動居家／遠距上班機制，以維護同仁健康及館務正常運作。

外交部也再次提醒駐館加強辦公及居家處所，以及同仁個人的防疫措施。外交部將與駐瓜地馬拉大使館保持密切聯繫，持續注意駐館員眷的健康狀況。