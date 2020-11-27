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鍾南山：大範圍使用「好疫苗」還要兩、三年

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▲▼疫苗。（圖／路透）

▲全球關注各國新冠肺炎疫苗研發情況。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國國藥集團日前宣布，提交新冠肺炎疫苗上市申請後，各界關注何時能夠普及。但中國工程院士、抗疫專家鍾南山坦言，疫苗投入使用後，還要持續關注是否方便生產、有無副作用、抗體維持時長等因素，若要找到可供人類大範圍使用的「好疫苗」，目前來看起碼還要兩、三年。

鍾南山27日在深圳舉行的首屆中國衛生健康科技創新發展大會，就新冠肺炎疫情發表報告。他說，在新冠肺炎患者用藥方面，目前臨床情況可見，瑞德西韋有助於病人獲得更短的恢復期，但對重症病人效果並不顯著。

▲鍾南山獲頒共和國勳章。（圖／翻攝自CCTV+）

▲大陸防疫專家鍾南山。（圖／翻攝自CCTV+）

至於恢復期血漿和中醫藥，鍾南山認為，對於治療有一定的作用，臨床效果顯示，連花清瘟對增加治愈率，提升症狀消除率有一定幫助，但是對於減少病毒轉移率並沒有顯著的效果。

值得注意的是，由於冬季來臨，進入流感爆發期，鍾南山提醒，目前已出現4例同時患有H1H3甲流和新冠的病例，「未來就需要快速的檢測設備，快速檢測出是新冠還是流感」，因為會面臨同時患有流感和新冠的患者。

對於疫苗研發，鍾南山說，自然免疫不現實、不科學、不人道。他說，中國疫苗不會比一些公布三期結果的國外疫苗落後，且雖Moderna和輝瑞等藥廠公布結果，有超過90%保護率的數據，但是否為「好疫苗」，還需考量是不是方便生產、是否會產生副作用、抗體維持時間長度、運輸和保存的成本等等。

鍾南山說，從以往的經驗，要找到可供我們大範圍使用的「好疫苗」，至少需要5到6年，目前來看，則起碼需要兩、三年。

據《新華財經》25日報導，中國國藥集團有限公司副總經理石晟怡透露，國藥集團已向大陸國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請。

在此之前，國藥集團曾表示，透過國家緊急使用計畫，已有將近100萬人接種國藥集團研發的實驗性冠狀病毒疫苗；另一方面，根據國藥集團先前揭露的兩款新冠肺炎滅活疫苗定價，一次都需要接種兩針，若獲得批准，每針的價格是300元人民幣（約1260元新台幣），最高定價為600元人民幣（約2520元新台幣）。

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