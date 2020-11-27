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牛津疫苗試驗3000人「打錯劑量」！　阿斯利康執行長親上火線說明

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▲▼英國牛津大學及阿斯利康藥廠（AstraZeneca）共同研發疫苗,牛津疫苗,新冠疫苗。（圖／路透）

▲英國牛津大學及阿斯利康藥廠（AstraZeneca）共同研發之疫苗，日前傳出讓志願者接受錯誤的劑量。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）先前宣布疫苗有效性達7到9成，據實驗研究結果，先打半數劑量後再施打1次全劑，防護力比直接施打2次全劑高出近3成，引發許多醫學人士的質疑。據外媒報導，此做法起初根本是因為試驗中的錯誤，將錯就錯之下，讓少數受試者的結果意外達到了90%的有效率。

根據BBC報導，一般而言疫苗接種會分為2次注射，在牛津疫苗的人體試驗中，約3000名受試者在第1劑中錯誤地只施打了一半劑量，一個月後注射第2劑時才接受完整劑量，結果保護力意外高達90%，但注射2次全劑的9000人最後有效性卻僅有62%，阿斯利康最後宣布這款疫苗的平均有效性為70%，也讓部分醫學專家十分存疑。

英國皇家國際事務研究智庫（Chatham House）免疫學專家薩利斯博瑞（David Salisbury）表示，實驗進行了兩項不同劑量的研究後，得出的綜合結果並不能代表任何一種劑量，「我想很多人都有這個疑問。」對此，阿斯利康強調，這項錯誤不會影響安全性，且並非完整的最終數據，輝瑞（Pfizer）藥廠與莫德納（Moderna）生技的疫苗數據也是如此。

阿斯利康執行長索利歐（Pascal Soriot）表示，因為劑量較低反而達成了更高效力，對此必須另行研究以實際驗證，這一項新的「全球試驗」，由於已知功效很好、所需的志願者較少，所以進行速度可能會更快。據報導，美國食藥監管局（FDA）將疫苗有效的標準訂為50%，牛津疫苗的最低有效率依然超越此基準。索利歐也強調，不會因為這次意外影響到疫苗有效的結論。

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