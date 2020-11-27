朱學恒PO照列高嘉瑜「新罪狀」　6分鐘後本尊3字反擊

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭爆考察買名牌、訪歐買勞力士「綠水鬼」，宅神朱學恒26日在臉書公開一張照片，再列一條新「罪狀」，指稱「她錄影遲到被現場直擊」。沒想到照片PO出才經過6分鐘，高嘉瑜就跑來留言並回應3個字反擊，「很醜耶。」

▲朱學恒提早半小時抵達錄影現場，意外拍到高嘉瑜遲到的畫面。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所，下同）

照片中，高嘉瑜身穿白色上衣、牛仔褲，一手拿著手機在攝影棚內小跑步，似乎在趕時間。宅神朱學恒半開玩笑表示，「某名通敵叛國、枕頭髒、買名牌、問萊豬、人人得兒豬隻（人人得而誅之）的高姓民代再添一罪名」，但這其實只是高嘉瑜錄影遲到，被現場抓包的模樣。

網友們看完也跟著留言調侃，「這張照片很不優啊」、「你好壞，明知她要從衣服山挖出一件衣服是很困難的」、「其實她最大的罪狀是歌聲」。

▲高嘉瑜留言回應。

不過，這張照片才公開經過6分鐘，就釣出高嘉瑜本人留言反擊，「很醜耶。」短短3個字再次掀起網友熱議，朱學恒也在她的留言底下幽默回應，「錄影時請專心，不要上網，我例外。」

由於高嘉瑜近日捲入許多爭議，兩人在臉書上的逗趣對話，也獲得不少支持者響應，紛紛留言鼓勵她繼續加油，「很美」、「支持妳揍他」、「不會啦，反正妳都要從谷底從新爬起，先到最低才可以爬得更高」、「加油，委員的努力港湖選區民眾看在眼裡」。