　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

蔣介石一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」　指揮官：我們最重要裝備

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼勞力士。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲勞力士。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱茀濱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜被北市議員踢爆說，她於2011年隨議會出訪歐洲時買了勞力士「綠水鬼」，引發外界關注。其實，擁有超過百年歷史，同時又彰顯出身分地位的勞力士，其戴在手上尊貴的象徵讓你送禮自用兩相宜。就連已故總統蔣介石也曾於1964年時，送過6名蛙人每人一只勞力士錶。

資深媒體人老譚先前於《譚兵讀武》第19集上表示，1964年時，金防部為了要破壞廈門海岸的新建雷達站，派了13名蛙兵過去，其中還包括第一次出任務、「神勇不怕死的小排長」封號的梁錦源。

不過，3艘快艇過去，最後只有6人平安返回，其餘全部殉職。蔣介石事後親自接見包括梁錦源的6名勇士，除了合影之外，還致贈每人一只勞力士錶。事實上，在薪資很低的那個年代，送錶送出尊爵不凡的勞力士，老譚認為蔣介石誠意十足。

為什麼蔣介石會贈送勞力士？老譚表示，儘管當年物質條件不好，可是要深入大陸境內的蛙人都會配帶。他指出，在八二三炮戰前夕，駐金門的蛙人部隊指揮官曾對媒體透露說，屬下的蛙人可以隨時在大陸登陸，以便蒐集情報與炸毀各種設備，而這些弟兄的標準配備是防水眼鏡、游泳鰭、自動步槍、以及用塑膠袋裝的30發子彈，還有「勞力士」夜光手錶，而且是該名指揮官口中「我們最重要的一種裝備」。

老譚表示，梁錦源是相當勇敢的陸軍兩棲蛙人，也是金門「溪邊」的重要傳奇之一，曾連續當選5屆國軍戰鬥英雄，因為表現傑出，後來獲得陸軍禮遇少將（非正式編制）的尊重，所以，英雄配名表也是應該的。

說到手錶，很多人的第一反應都會想到勞力士，暢銷款包含Submariner（水鬼）、Daytona、Datejust等等。然而，不少玩錶的人也聯想出許多有關勞力士的雙關語，例如「一勞永逸」、「舉手之勞」、「不辭新勞」、「能者多勞」等。

★譚兵讀武★也有Podcast啦
Applehttps://apple.co/2IyPdN9
Spotifyhttps://spoti.fi/30igJVc
SoundOnhttps://sndn.link/MrTan
KKBOXhttps://bit.ly/3kSUHAe
Googlehttps://bit.ly/33cJFQr

 

ET快訊
發票8位數全中　下秒「千萬變廢紙一張」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

蔣介石一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」　指揮官：我們最重要裝備

預測川普卸任前可能要打伊朗　以色列軍方加緊準備

中國國防部：加快雙軌培養艦載戰鬥機飛行員

要全軍聚焦備戰打仗！　習近平：訓練是最直接的軍事鬥爭準備

擴大兵源！免役體位更嚴格　身高、視力、BMI全變動

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

每30秒就有1人感染新冠肺炎！　法封城1個月...出門得憑通行單

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

周湯豪術後「狂抽搐發燒、眼球爆血絲」　媽媽比莉2天不敢睡：他痛到發抖

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

蔣介石一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」　指揮官：我們最重要裝備

預測川普卸任前可能要打伊朗　以色列軍方加緊準備

中國國防部：加快雙軌培養艦載戰鬥機飛行員

要全軍聚焦備戰打仗！　習近平：訓練是最直接的軍事鬥爭準備

擴大兵源！免役體位更嚴格　身高、視力、BMI全變動

王嘉爾VS白敬亭選一個接吻　蕭敬騰「認真分析」決定了！

駕訓班練車！他過水溝蓋驚見「2根手指」...警到場神救下水道男

認罪了！龍巖創辦人妻侵占善款血拚精品　2100萬用行李箱裝全吐回

8旬翁開車突中風...硬靠路邊困車內2天！路人察覺報警神獲救

參加LLB與小馬聯盟比賽　中華隊不再穿CT

《衛報》：美國分發新冠疫苗困難重重

蔣介石一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」　指揮官：我們最重要裝備

夢幻「星空雞尾酒」在家就能喝　3道手繪食譜步驟簡單成功率高

奧運棒球6搶1最終資格賽　將延後到明年6月開打

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光！　13萬IG帳號無預警關閉

許光漢見受虐狗哽咽「突然好想哭」　替毛孩發聲：牠們等的只是一個擁抱

軍武熱門新聞

擴大兵源！免役體位　身高、視力、BMI修正

陸軍退將：解放軍攻台只需1天

以色列開始為川普打伊朗做準備

陸國防部：加快培養戰鬥機飛行員

美軍F-35A「試射核彈」影片首次曝光！

我軍機機意外向解共機發射「自衛武器」

美軍計畫購買數量不詳「蘇製武器」

美軍日本海實施自由航行　俄怒斥：侵犯領海

美軍想在新加坡重建第一艦隊　星國回應了

2020空軍排名台戰機數全球第10　美獨霸全球

單打雙不打20年　金門撐過八二三

俄成功試射新型導彈　精準對抗敵人

東海識別區7周年！張競：為何沒劃南海識別區

烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」

更多熱門

相關新聞

內政部：陽台是附屬建物 不在主建物面積內

內政部：陽台是附屬建物 不在主建物面積內

民進黨立委高嘉瑜今天在立法院質詢時指買房子「陽台算室內坪數」，內政部表示，實屬嚴重誤會，陽台是屬附屬建物，不在主建物面積之內。

高嘉瑜反擊游淑慧「郝友友」：說不定故意排擠我去拜會羅馬省長

高嘉瑜反擊游淑慧「郝友友」：說不定故意排擠我去拜會羅馬省長

高嘉瑜灌虛坪亂象　內政部：建物登記均依法有據

高嘉瑜灌虛坪亂象　內政部：建物登記均依法有據

高嘉瑜打房「陽台算室內坪數」　花敬群：天大的謠言

高嘉瑜打房「陽台算室內坪數」　花敬群：天大的謠言

偷吃王欣儀兒子餅乾？　高嘉瑜：這麼久以前的事情誰會記得

偷吃王欣儀兒子餅乾？　高嘉瑜：這麼久以前的事情誰會記得

關鍵字：

勞力士蔣介石高嘉瑜梁錦源勞力士水鬼譚兵讀武

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

「摩天輪網美」喊冤！還原現場狀況

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

媽在醫院待產　生完6歲兒被斬首

好市多超夯商品大特價！網見價格搶爆

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

公審情侶被洗版！網美委屈喊告　IG關了

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

單親媽勒死2孩「遭判死刑」　隋棠怒發長文

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面