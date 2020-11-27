蔣介石一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」　指揮官：我們最重要裝備

▲勞力士。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜被北市議員踢爆說，她於2011年隨議會出訪歐洲時買了勞力士「綠水鬼」，引發外界關注。其實，擁有超過百年歷史，同時又彰顯出身分地位的勞力士，其戴在手上尊貴的象徵讓你送禮自用兩相宜。就連已故總統蔣介石也曾於1964年時，送過6名蛙人每人一只勞力士錶。

資深媒體人老譚先前於《譚兵讀武》第19集上表示，1964年時，金防部為了要破壞廈門海岸的新建雷達站，派了13名蛙兵過去，其中還包括第一次出任務、「神勇不怕死的小排長」封號的梁錦源。

不過，3艘快艇過去，最後只有6人平安返回，其餘全部殉職。蔣介石事後親自接見包括梁錦源的6名勇士，除了合影之外，還致贈每人一只勞力士錶。事實上，在薪資很低的那個年代，送錶送出尊爵不凡的勞力士，老譚認為蔣介石誠意十足。

為什麼蔣介石會贈送勞力士？老譚表示，儘管當年物質條件不好，可是要深入大陸境內的蛙人都會配帶。他指出，在八二三炮戰前夕，駐金門的蛙人部隊指揮官曾對媒體透露說，屬下的蛙人可以隨時在大陸登陸，以便蒐集情報與炸毀各種設備，而這些弟兄的標準配備是防水眼鏡、游泳鰭、自動步槍、以及用塑膠袋裝的30發子彈，還有「勞力士」夜光手錶，而且是該名指揮官口中「我們最重要的一種裝備」。

老譚表示，梁錦源是相當勇敢的陸軍兩棲蛙人，也是金門「溪邊」的重要傳奇之一，曾連續當選5屆國軍戰鬥英雄，因為表現傑出，後來獲得陸軍禮遇少將（非正式編制）的尊重，所以，英雄配名表也是應該的。

說到手錶，很多人的第一反應都會想到勞力士，暢銷款包含Submariner（水鬼）、Daytona、Datejust等等。然而，不少玩錶的人也聯想出許多有關勞力士的雙關語，例如「一勞永逸」、「舉手之勞」、「不辭新勞」、「能者多勞」等。

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