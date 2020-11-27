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高嘉瑜認買勞力士「綠水鬼」！　臉書28字吐心聲

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記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜近日爭議連環爆，除了赴義大利考察買名牌之外，台北市議員王欣儀再加碼揭露，高曾在2011年隨台北市議會出訪歐洲時，購買勞力士經典潛水錶「綠水鬼」。對此，高嘉瑜坦承的確有買，但是受朋友之託，同團的國民黨議員黃平洋也有購買；26日晚間她也在臉書PO出一篇28字的短文，吐露心聲，「我真的累了。」

高嘉瑜日前為了解釋買房爭議，自稱「吃過期食品、不買名牌」，卻遭國民黨北市議員游淑慧在政論節目中揭露，曾在赴義大利考察期間脫隊狂掃名牌，逼得她26日不得不出面澄清，當時確實有買，但只有買一個LV包包送媽媽。不過同日下午，台北市議員王欣儀再加碼爆料，指稱高嘉瑜2011年隨台北市議會出訪歐洲時，曾購買勞力士經典潛水錶「綠水鬼」。

▲▼高嘉瑜回應服務處差點遭縱火事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜坦言覺得累了。（圖／記者屠惠剛攝）

面對接連而來的爭議，高嘉瑜承認的確有買過勞力士「綠水鬼」，但那次是受到朋友之託，同團的國民黨議員黃平洋也有買，因為出國的時候，身邊很多朋友都會拜託幫忙代購東西，基於友情也是能幫就盡量幫。接著，她話鋒一轉，反酸王欣儀應該是「建商朋友」比較多，所以沒有這方面的困擾。

此外，高嘉瑜26日晚間也在臉書PO出一篇28字的短文，表示最近有很多莫須有的指控，以及一堆來蹭聲量的人，到現在陷入爭議已經進入第二週，「我真的累了」。

▼俗稱「綠水鬼」的勞力士潛水錶Rolex 116610LV。（圖／翻攝勞力士官網）

俗稱「綠水鬼﹞的勞力士潛水錶Rolex 116610LV。（圖／翻攝勞力士官網）

很多莫須有的指控

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