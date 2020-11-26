上學前狂鬧！7歲娃嗆「妳又害我遲到」　崩潰媽1招反制...網大讚

▲原PO表示，這是ASD崩潰育兒日常。（圖／翻攝自pakutaso）



記者邱茀濱／綜合報導

每個人管教孩子的方式都不同。一名媽媽今（26）日崩潰抱怨，某天她7歲的女兒上學前耍脾氣，不斷嫌棄她準備的衣服不好看、不喜歡，最後還對她脫口說出「為什麼都不會拿好，等等又害我遲到」，讓原PO瞬間腦充血，結果使出1招就讓女兒乖乖閉嘴。貼文一出，引起許多網友共鳴，紛紛說「媽媽日常啊」、「每天早上都要演這麼一段～～～」。

原PO在「爆怨公社」發文說，自己生的女兒有高功能自閉的症狀，所以很多時候分不清楚前因後果，個性也很固執且難轉變，某日早上起床時，女兒不知道哪一條筋欠抽，看到她拿的衣服就開始生氣「我不要穿這個」，還嫌她拿的牛仔褲太薄「會冷」。

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儘管原PO還是勉強擠出笑容對女兒說「那不然，妳自己去挑妳喜歡的衣服好嗎？」沒想到對方仍對她大吼「妳為什麼都不會拿好，等等又害我遲到！」聽到這句，原PO的理智線瞬間斷掉，「我直接把她手上的衣服抽走，什麼好聲好氣，什麼對小孩子要有耐心，你他X她都不尊重妳了，你還尊重三X？」

氣炸的原PO對著女兒嗆「你他X現在！要穿什麼自己去拿，遲到妳家的事」，同時把被嫌棄的衣物、襪子全部抽走，接著就拿了顆橘子去看電視。原PO表示，女兒好像第一次感覺到她媽真的生氣了，趕緊走到衣櫃拿自己要穿的衣服襪子，這期間她一句話不吭，還順手傳了簡訊給老師，告知她們會遲到。

過了五分鐘，女兒整裝完畢就默默走到客廳，並望著原PO小聲地說「媽咪...我好了，可以帶我去上課嗎？」原PO這才冷冷回1句「可以！」貼文吸引一票地方媽媽的共鳴，「挑東挑西又慢吞吞真的會很氣人.....每天都要上演」、「小學每天日常，真的就是這樣」、「亞斯媽媽飄過....我都笑出來了」。

另外，也有媽媽表示，「先筆記起來.....覺得總有一天會用上」、「這個方法好欸」、「你家7歲開啟的討打天賦，我家的三歲就開啟了！都把我氣老了」、「我看⋯這邊的方法也很不錯欸」、「完全感受到媽媽的崩潰」、「恐龍小孩」。

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