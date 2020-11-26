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BMW左轉與Gogoro相撞　外送員PO網討拍...警：雙方都有錯

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▲▼GOGORO直行經過路口，撞上左轉BMW X5。（圖／翻攝爆怨公社）

▲GOGORO直行經過路口，迎面撞上左轉的BMW X5。（圖／翻攝爆怨公社）

記者李忠憲／台中報導

熊貓外送員在臉書「爆怨公社」PO文，自述送餐經過路口時，遭對向違規左轉BMW X5撞上，並附上影片。他自認時速才10，對方未打方向燈直接左轉，竟不願報警，應負全部責任。網友有人附和，但也有人認為機車也有錯，警方表示，雙方未報案，從影片初判都有過失，呼籲用路人發生事故應報警處理。

11月24日晚上7點多，在FOODPANDA服務的男子正要送餐，騎Gogoro走甘肅路直行到重慶街口時，對向一輛BMW X5緊跟著前車左轉卻未打方向燈，結果機車直接撞上X5車頭，造成前保險桿破損。

對方一對夫妻自稱趕時間，「不要報警」、「多少賠一點」要外送員將車移到路邊談，外送員堅持如果要賠償，那就報警出險賠，「X5那麼貴我哪有錢賠」，還認為對方不願報警一定是有酒駕！但對方一對夫妻卻堅持不要報警，只因為「小孩腸病毒要送醫」，哪有酒駕，雙方就這樣你一句我一句，最後也沒報警。

▲▼GOGORO直行經過路口，撞上左轉BMW X5。（圖／翻攝爆怨公社）

▲BMW男駕駛要對方車停路邊談，妻子則手拿保險桿掉下的碎片。（圖／翻攝爆怨公社）

外送員將行車紀錄器影片PO上臉書社團「爆怨公社」，文中指出，「我時速只有10而已 ，他連燈都沒有打，就直接殺過來要左轉」、「還偷偷倒車才下車拍照，然後說我騎太快，沒注意前面車子狀況要我賠！」、「對方開X5，結果說自己沒有行車記錄器，還拿偷偷倒車自己拍的照片辯解」。影片也引發網友熱議。

有網友認為X5大有問題，「跨越雙黃線搶快 未禮讓直行車」、「男的説女兒腸病毒，女的説兒子腸病毒，到底是哪個腸病毒？」、「就有這種路口還沒到就急著左轉，逆向還好意思叫人賠」。但也有網友認為Gogoro也有錯，「有人像你這種騎法嗎？不會互相禮讓一下是怎樣，喜歡被撞的感覺。還是你想碰瓷」、「你這種騎法也是一流的」、「騎10而已你也有辦法撞上去，煞車是裝飾用的嗎」、「該是他七你三啦，你得吃應注意未注意」等。

警方表示，雙方目前都未報案，根據影片初步研判，雙方均有肇責。X5還沒到路口就左轉，未依標線行駛，且未打方向燈；Gogoro應注意未注意車前狀況。警方也呼籲用路人，行經路口應遵守交通安全規則，發生事故應立即報警，以免衍生不必要的糾紛。

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