堅持坐四人桌！2客「打烊前」進店用餐　他氣瘋：收拾了還挑位子

▲有些餐廳快要打烊時，就會先關閉部分區域，提早清理。（示意圖／取自negativespace）

記者曾筠淇／綜合報導

如果餐廳的空位很多，通常都能自由入座，不過若正處在準備休息的時間，可能就會有所限制。一名從事餐飲工作的網友表示，日前晚上8時許，忽然有2位客人進店，由於他們已在分區收拾，因此他便帶顧客到兩人桌；豈料，對方竟態度大變，堅持坐在四人桌，搞得雙方都不開心。貼文曝光後，立刻引發熱議，意外掀起鍵盤戰。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，日前晚上8時許，有位爸爸帶著年約小三、小四的兒子走進店內；由於餐館只接客到晚上9時30分，因此店內員工大多已在整理環境，並將部分區域關閉，原PO也順理成章將客人引導至還未收拾的座位上。

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當時，爸爸一看到「兩人桌」便質疑，「怎麼是兩人桌？」原PO聽聞後便耐心解釋，「目前四人桌剩下2桌，可能要麻煩坐兩人桌。」然而，爸爸並未接受這個說法，反問「這時候怎麼可能有人來吃飯，你們規定一定要這樣嗎？」原PO一見對方態度不佳，便不願妥協，堅持讓這2位客人坐在兩人桌。

▲爸爸堅持坐大桌。（示意圖／取自Pexels）

豈料，原PO才一轉身，爸爸便拉著兒子到大桌坐下，並說「有桌還不讓人坐！」原PO雖然內心不爽，但也只能摸摸鼻子，事後他則抱怨，「這位爸爸真的做了很不好的身教！」

貼文一出，不少網友都力挺原PO，「可能這個爸爸沒做過餐飲業，不懂將心比心」、「既然在這時間來用餐，要不就接受店家服務區域範圍，要不就走人」、「走進店家最大的不是客人，是老闆」、「規定就是規定，奧客不教育的話，他們只會得寸進尺」、「不給坐就代表等一下服務生要收拾了」、「那麼晚吃已經會影響人家下班時間了，兩個人就坐兩人桌有差嗎」。

不過，也有人持相反意見，「二人桌很小，我也不喜歡，很多餐廳只要有位子還是會讓二位客人坐四人桌」、「個人覺得客戶若有需求應該開放位置耶，不能因為要打烊了而限制區域」、「個人覺得店家這樣不行，請問收拾四人桌跟收拾兩人桌有很大差別嗎」、「說真的，有時候二人桌在放個東西，真的很擠」。

另外，還有人覺得真正的問題點在於「態度」，「是態度問題，是我的話，就會禮貌語氣詢問是否能坐比較大的位子，相信店家也不會為難」、「說真的啦，今天就是態度問題罷了」、「收拾2人桌和4人桌的確沒什麼差別！差別在客人的態度」。