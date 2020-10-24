突收闖紅燈4000元罰單！台南女傻眼「我沒車沒駕照」　真相驚呆網

▲突收闖紅燈4000元罰單！台南女傻眼：我沒車沒駕照。（圖／翻攝爆怨公社）



記者許力方／綜合報導

「收到一張紅單，可是我從來沒有車。」台南一名黃姓女網友發文抱怨，沒有開過車、沒有駕照，卻收到一張在高雄闖紅燈的4000元「幽靈罰單」，讓她又氣又傻眼，一度以為是詐騙集團。結果高雄警方一查，發現她疑似遭冒用身分，違規女駕駛口述她的資料倒背如流，因戴著口罩、五官神似，誤信是本人才會開罰。

黃女10月21日透過「爆怨2公社」發文，住在台南的她，竟收到一張來自高雄楠梓分局的罰單，5月21日凌晨3點20分，因開車行經高雄後昌路、加宏路口時違規「闖紅燈」，依規處4000元罰鍰、記違規點數3點，11月18日前必須繳交，否則依法移送強制執行，但她從來沒有車、沒有開過車，更沒有駕照，「為什麼可以開這張紅單，誇張到不行！」

▲女駕駛違規闖紅燈被攔查開罰。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）



黃女收到後一頭霧水，違規時間還是凌晨3點，根本沒有出門，一度以為是被詐騙，還特別打去監理站確定是否真的有開立罰單，但警方堅持當天確實有一名自稱「黃女」的女駕駛開著一輛白車，在事發十字路口見無車輛通過，強行闖紅燈，被警車行車紀錄器拍下，由員警上前盤查開罰。

加昌派出所調查發現，女駕駛當時沒有提供身分證件，自稱「黃女」，員警按照SOP要求口述身分證字號、生日、住址等，她都對答如流；正值防疫期間，戴著口罩，員警只能比對眼睛，看照片與本人五官神似，誤信就是黃女才會開出罰單。

真相曝光讓大票網友驚訝，「所以是熟人搞得？不然怎有辦法報出妳的資料？」「可能被盜證件？」疑點重重，也好奇追問黃女「警察開單得先查個資比對，如果沒駕照，怎麼沒開罰無照駕駛？」

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