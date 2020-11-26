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國民黨民調／22.8%民眾贊成萊豬進口　70.6%反對

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▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文宣布進口瘦肉精美豬牛引發食安疑慮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨智庫國家政策研究基金會今（26日）公布最新民調，詢問「贊不贊成開放含有萊克多巴胺的豬肉進口台灣？」，結果顯示有高達70.6%的民眾表示不贊成，贊成的僅有22.8%。

根據民調，對於「贊不贊成開放含有萊克多巴胺的豬肉進口台灣？」，有22.8%贊成、70.6%不贊成，且對於「為了讓美國更加支持台灣，應該開放含有瘦肉精的美國豬肉進口」的問題，20.3%認同、72.3%不認同。

國民黨立委謝衣鳯指出，與上個月相比，對萊豬進口的不認同者增加4.9%，顯示越來越接近開放進口，民眾越了解後越不支持，民進黨政府應該要尊重民意，懸崖勒馬。

對於民眾評價美國總統川普過去4年給予台灣實質的幫助或利益，有38.5%民眾認為多、44.9%認為少；至於若民主黨總統候選人拜登上台後，中共是否會更加欺負台灣，同意者為20.9%、不同意者為61.6%。

國民黨民調由全國公信力民意調查公司執行，時間從11月17日至11月19日的晚上6時至10時，共計執行3個訪問場次。加權後的成功樣本為1078個，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98個百分點。

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