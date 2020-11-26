萊豬叩關！「赴美查廠、新增貨號」政院5大措施　檢驗不符最高罰2億

▲衛福部26日在政院會上提出進口豬肉全方面管理措施。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院26日院會中討論有關萊豬查廠的相關細節，會中院長蘇貞昌表示，行政院各部會蒐集各界意見，以嚴謹態度不斷研議具體作法，今天衛福部提出進口豬肉全方面管理措施，包括「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」，從海關到廚房，為國人的安全健康層層把關。

政院指出，「赴美查廠」部分，針對未曾進口來台的肉品廠，需經我派員赴美查廠後方可進口。「新增肉品貨號」部分，進口豬肉肉品貨號管理比照牛肉，現行牛肉貨號是51項，現行豬肉是22項，將來將增加達到67項。「逐批查驗」部分，明年起進口豬肉逐批查驗確保符合國際標準。

而在「清楚標示」部分，標示跟著肉品走，未來從大到小，進口商、肉品廠，販售通路一路到店頭攤商都清楚標示，衛福部統一印製提供批發商使用，圓形是台灣豬，三角形是美國豬，各國產地都有明確標示，全力落實標示到位，業者也可以自行手寫標示，明年起沒有標示、標示不符都會受罰。

最後則是「嚴格稽查」，包括人力經費，行政院已經核定3.2億元補助地方稽查，也強化邊境查驗經費、能力，請相關部會跟地方政府做好把關工作，對於違法業者嚴罰重懲。

另外，教育部已經修訂團膳契約範本，明白規定明年1月1日起，學校一律使用國產肉品，如有混充假冒，一律重罰。每人每餐的獎勵，也從原本的3.5元，大大提高為6元。用契約規定，還用經費補助，就是政府有決心做好把關。

衛福部食藥署長吳秀梅報告時指出，未來美豬進口將嚴格稽查，「查業者、驗產品」。若未標示為美豬，可依法裁罰3到300萬元；標示不實則可裁罰4到400萬；若檢驗不符規定，則視情節輕重，可裁罰6萬到2億。