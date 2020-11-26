「別以為我不能1個打35個」　陳柏惟籲江啟臣道歉：否則扛走豬

記者蘇晏男／台北報導

國民黨團24日12度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，當天下午立委陳柏惟在立院議場主席台上放一張「Chill、鬥完了，該上班了吧」牌子，卻2度遭國民黨立委吳怡玎拿走。對此，陳柏惟25日深夜開直播要求國民黨主席江啟臣為此事道歉，並爆氣撂狠話，如果沒有做到，他27日絕對扛走國民黨那兩隻豬，別以為他一個人沒辦法打35個人。

▲陳柏維25日深夜開直播，爆氣要求江啟臣道歉。（圖／翻攝自陳柏維臉書）

陳柏惟25日表示，非常生氣，中國黨應該尊重小黨，第一次牌子被掀掉後，就已在上面寫著「再動我牌子！我就把豬牽走！」，結果又被掀，讓他覺得是故意的。立法院裡有各個政黨，但「穿藍衣服看起來頭腦都不好」，影響立法院形象，且每天做出讓人無法想像的事情。

陳柏惟指出，那牌子是提醒每個立委要上班了，非針對特定的人，而國民黨抗議並不代表其他人，請問國民黨占議場的時候，有考慮到會影響其他立委質詢權嗎？

陳柏惟說著說著，爆氣表示，把他的牌子掀掉的行為非常鴨霸，以為立法院都是國民黨的？「我忍不住了」，他要向江啟臣具體要求，如果對方未出面道歉，如果沒認知立法院是屬於5個政黨加上無黨籍的立法院，如果不願意回去教育國民黨立委，這樣的話，他27日只要看到那兩隻豬進入議場，絕對會把它們清除，「不然你可以試試看」。

陳柏惟也撂狠話強調，立法院是屬於130位立委的立法院，27日如果他質詢時看到那兩隻豬，絕對把它們扛走，「以為我一個沒辦法打35個人？」