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雲端最前線／6成7民眾反萊豬！蔡、蘇滿意度仍過半？

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新聞節目中心／綜合報導

台灣民意基金會24日公布最新全國民調，針對是否支持蔡政府開放萊豬，有高達66.6%民眾不贊成。值得注意的是，在開放萊豬進口議題延燒下，蔡英文、蘇貞昌的施政滿意度仍高達五成；另外，國民黨支持度也微幅爬升，各政黨在萊豬議題上的處理是否直接影響民眾的支持度？《雲端最前線》26日邀請立法委員陳玉珍、立法委員賴香伶以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼民進黨中常會，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者莊喬迪攝）

總統蔡英文25日表示，美國總統當選人拜登剛宣布的幾項政府新人事任命，像是國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，過去跟都有面對面互動的經驗，「台美雙方的聯繫管道暢通，和兩大黨有良好互動」。而民眾都關心美國政黨輪替後，美豬進口政策是否會變動，她則強調民進黨有決心解決貿易問題。蔡政府下一步怎麼走？仍舊是各界焦點。

民進黨批國民黨已連續12次杯葛院會，至今累積超過700個議案未交付。對此，國民黨25日晚間澄清，前後12次佔領議場時，都不見有人數優勢的民進黨來清過一次場，怒批「民進黨成為假訊息散播兇手」，呼籲民眾抵制。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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