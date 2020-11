1歲萌娃慶生「蠟燭吹不熄」！「漲紅臉+猛流口水」崩潰怒吼蛋糕

實習記者周依儒/綜合報導

生日時吃蛋糕、吹蠟燭是許多小朋友最期待的!美國馬薩諸塞州1歲半的小男童西奧(Theo Rinehart)也不例外,他在哥哥的生日派對上,獲得可以幫忙把蠟燭吹掉的機會,不過好笑的是,由於年紀真的太小,無論西奧怎麼使勁吹都無法把蛋糕上的蠟燭吹熄,讓他氣得對蛋糕大吼,畫面萌翻眾人。

根據《每日郵報》報導,影片中可以看到,西奧不斷的深呼吸了好幾次,再用力的往蠟燭一吹,從表情就可以看的出來他有多用力!期間一旁家人也不斷鼓勵西奧再來一次、再吹一次,最後只見西奧超用力的吸了一大口長達3秒的氣,蠟燭才終於被他吹熄。

▲▼1歲的西奧吹蠟燭前深吸超大一口氣,可愛的樣子萌翻眾人。(圖/翻攝自youtube)

影片上傳後吸引許多網友觀看,可愛的是,西奧在吹熄蠟燭的過程中除了不但雙手緊握餅乾,甚至一度吹到口水流下來,長長一條口水掛在嘴邊的樣子也萌翻超多人,「超可愛!」、「酒測也是這樣」、「尿布裡面應該很滿喔」、「認真的太可愛了」、「家人也好溫暖喔」、「哥哥居然願意把吹蠟燭的環節讓出來」等等。

不過這個蛋糕並非西奧的生日蛋糕,也讓許多人驚訝哥哥居然願意把吹蠟燭讓給弟弟!因為先前曾有一對巴西小姊妹,在眾人開心幫妹妹慶生時,6歲的姊姊卻搶先把蠟燭吹熄,還擺出一副得意的姿態,氣得妹妹用手狂拉姊姊的頭髮,兩人扭打在一起,而頭髮被扯亂的姊姊還一邊用手整理髮型,臉上卻藏不住嘴角的上揚,超戲劇化影片因而在網上瘋傳。

“Act up, you can get snatched up” pic.twitter.com/BI4ZtkLygt