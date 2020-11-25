南韓疫情超失控！單日「新增382例」擴及教會與軍隊...病房恐不足

▲南韓疫情延燒，首爾市弘大一間烤牛小腸餐廳老扁娘正翹首等待顧客來臨。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情已逼近失控局面！即便政府宣布從24日起調升首都圈防疫層級至第2階段，感染情勢仍持續不斷延燒，單日新增病例逼近400起，各地學校、教會、補習班、陸軍部隊、療養院、三溫暖、酒店、職場、各種親友聚會如同野火燒燎原般，從零星的群聚感染演變成大規模感染，在疫情快速傳播下，感染途徑演變成「N次傳播」，使防疫當局逐漸難以掌握。

根據《韓聯社》報導，截至25日0時為止，南韓防疫當局25日上午9時30分共通報382起新增病例，其中363例為境內感染、19例為境外移入，目前南韓共累計31735例確診、513例死亡。

▲首都圈提升防疫層級至第2階段後，首爾弘大晚間街頭冷清。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增255例（首爾佔139例、京畿道佔77例、仁川佔39例）；釜山與忠清南道各新增18例；光州新增14例；江原道新增12例；慶尚南道新增10例；全羅南北道各新增8例；大邱新增5例；大田新增4例；蔚山、忠清北道、濟州島各新增3例；慶尚北道新增2例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市瑞草區某間三溫暖累計62例，而另間三溫暖的使用者將病毒傳染給家人、親友、親友的家人，截至24日中午12時累計23例；首爾市銅雀區鷺梁津教職人員聘用考試短期補習班累計88例；首爾市東大門區某高中與麻浦區的弘大新教會（홍대새교회）之間的群聚感染，截至25日中午12時累計114例，其中教會相關感染者佔103人。

▲首爾某商圈外，一名穿著哆啦A夢布偶裝的員工正向街頭的高中生攬客。（圖／路透社）

而仁川市延壽區某間酒店累計26例；仁川市南洞區家族親友聚會累計63例；京畿道龍仁市某親子咖啡廳累計73例；首都圈網友聚會與卡啦OK累計39例；江原道鐵原郡陸軍部隊累計44例；蔚山、釜山長鼓講習聚會累計24例；光州市監獄累計16例；忠清南道公州市某療養院累計15例。

防疫當局分析，首爾市麻浦區弘大新教會從11月初起便有疑似確診者開始出現類似症狀，從百人以上的大規模確診狀況來看，研判該教會可能持續進行唱聖歌、小規模具會等活動，才會讓整座教堂暴露在病毒中。

另外，京畿道漣川郡第5師團稍早傳出55名訓練兵確診。

▲防疫當局指出，南韓可能將面臨無病房收留重症患者的窘況。（圖／達志影像）

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，中央事故收拾本部戰略企劃班長孫映萊（손영래）25日上午召開例行記者會時坦承，若每日新增確診還是維持300以上的規模，則未來2至3周後將面臨無病房收留重症患者的窘境。

►攔截新冠病毒！南韓政府宣布提升首都圈「防疫層級」：夜店禁營業

►新冠疫情延燒！南韓「單日增330病例」...補習街爆發群聚感染

聽Podcast掌握美選及國際局勢