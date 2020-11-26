每40秒死1人！美仍考慮取消多國旅行禁令　排除名單曝光

▲數據顯示，美國24日總計2157人感染新冠肺炎病逝，平均40秒死1人。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

美國知情人士透露，白宮現正考慮解除大多數非美國公民入境防疫禁令，且防疫特別小組及公共衛生等機構均已點頭支持，已知有26個歐洲國家、英國、愛爾蘭、巴西被納入考量，不包含中國、伊朗。但總統川普目前還沒做出最終決定，此案並未有確切時間表。

路透報導，美國為了防堵疫情迅速擴散，今年1月31日禁止近期造訪中國的非美國公民旅客入境，接著2月把伊朗也列入禁令名單，3月中旬則擴大至多數歐洲國家，5月追加巴西。但如今多名政府官員認定，全球多數國家都已不受限於入境禁令，歐洲各國之間允許跨境旅行，且取消禁令有助美國航空業。

依據5名美國官員及航空公司人士的說法，白宮現正考慮解除大多數非美國公民入境防疫禁令，範圍涵蓋26個歐洲國家、英國、愛爾蘭及巴西，而中國、伊朗則不考慮。目前白宮、國土安全部及美國疾病管制與預防中心（CDC）並未對此消息發表評論。

只不過，美國如今疫情也正在急速飆升，依據統計，美國光是24日就有2157人染疫病逝，平均40秒就有1人病逝。專家坦言，如今隨著數百萬名美國人無視官方警告，計畫在感恩節旅行，確診人數還可能會持續激增。

考量近期歐洲疫情再起，川普可能選擇不取消限制，而其中一個關鍵因素是，歐洲多數國家現在仍禁止大多數美國觀光客入境。文中提到，儘管英國、愛爾蘭允許美國人入境，但必須配合為期2周的隔離措施。

部分航空公司及官員認為，檢測可能是恢復國際航班一大關鍵，目前美國政府已與數國展開協商，討論主要城市之間的乘客病毒檢測可能性。

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