竊賊變主廚！逗留披薩店2hrs　他愜意「轉餅皮」…警看監視器笑噴

▲加州一名歹徒闖入披薩店後，除了偷走現金外，還在店內待了超過2小時，只為了烤出一個屬於自己的披薩。（示意圖／取自pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國加州一家披薩店8日上午遭到一名身份不明的男子偷偷闖入，根據監視器畫面顯示，這名歹徒拿走收銀台裡的500美元（約新台幣1.4萬元）以及一台平板電腦後，在店內到處亂逛，最後走進了廚房，突然間畫風一轉，戴起店內衛生手套，一派輕鬆地開始製作屬於自己的披薩，甚至挑戰轉餅皮的高難度動作。

根據CBS報導，加州富勒頓（Fullerton）地區一家披薩店8日上午遭歹徒闖空門，透過警方公布的監視器畫面中可以看到，這名身穿灰色帽T、頭戴藍色棒球帽的男性嫌犯闖入店內，不忘轉頭將門鎖好，偷走收銀台裡500美元現金、平板電腦後，開始在披薩店裡亂逛，來到廚房的歹徒，脫下原本戴著的藍色手套，戴起店家的白色食品安全手套，行為讓警方摸不著頭緒。

接著歹徒出乎警方意料地，他開始製作披薩，在桌上灑麵粉、揉麵，甚至想挑戰用手轉出圓形餅皮的高難度動作。披薩店老闆卡萊斯（Rafael Calles）哭笑不得地說，他似乎無法抵抗披薩的美味誘惑，也許他很餓，「在開業的17年間，第一次遇到這種狀況。」警方在案發3日後便逮捕了嫌犯，但並未公布嫌疑人姓名，幸運的是，已尋回了部份被竊贓物。

卡萊斯受訪表示，竊賊在他的披薩店裡待了超過2個小時，離開的時後還開走他們的送餐車，雖然這件事有點好笑，但因為要配合調查，還要將一切恢復原狀，短時內無法正常營業，這是一個莫大的打擊，並不是太好。富勒頓警方則幽默表示，等到進監獄之後，嫌犯可能吃不到他最喜歡的披薩了。

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