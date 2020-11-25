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色情女模露半球！釣出「美軍基地」鹹濕留言　她月薪暴漲飆破99萬

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▲加拿大色情模特兒奎茵（Quinn Finite）因釣出美國陸軍基地「布雷格堡」（Fort Bragg）留言，聲名大噪。（圖／翻攝Twitter@quinnfinite10）

▲色情模特兒奎茵（Quinn Finite）釣出美國陸軍基地「布雷格堡」（Fort Bragg）官方帳號留言，聲名大噪。（圖／翻攝Twitter@quinnfinite10）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大色情模特兒奎茵（Quinn Finite）在社群平台OnlyFans經營事業，有一次在推特貼出「上裸性感照」，卻意外釣出美國陸軍基地「布雷格堡」（Fort Bragg）的官方帳號留言，內容甚至充滿性暗示。此事一出，立刻在社群媒體上引爆討論，她也因此聲名大噪，如今收入翻漲5倍，可望每月進帳3.5萬美元（大約新台幣99.7萬）。

綜合《商業內幕》、《每日郵報》報導，布雷格堡官方帳號10月21日留言大讚奎茵的「上空照」，並在另外一條推文中評論女模的私密處毛髮。事發不到幾分鐘，已經吸引數百人回覆與批評。

布雷格堡1小時後回應，否認帳號管理員發文，「我們的帳號遭到駭客入侵。我們向粉絲們道歉，並且已經確保帳號安全性，並且正在調查此事」，不久後就刪除帳號。

▲加拿大色情模特兒奎茵（Quinn Finite）因釣出美國陸軍基地「布雷格堡」（Fort Bragg）留言，聲名大噪。（圖／翻攝Twitter@quinnfinite10）

▲布雷格堡官方帳號在奎茵的裸照下發布鹹濕留言。（圖／翻攝Twitter@quinnfinite10）

《華盛頓郵報》引述一名匿名官員說法報導，布雷格堡指揮官、陸軍上校彭斯（Army Col. Scott Pence）已經下令展開調查，卻發現擁有帳號權限的3人都沒有發布貼文。一位「平民身分的職員」稍後才站出來坦承一切，宣稱當時誤以為自己正在使用個人帳號發文。

奎茵的知名度與曝光率此後大幅提升，粉絲與付費訂閱者持續如同「海浪」般湧入，直到事發3周後，還一夜增加500個粉絲，且人數持續攀升中。她以前就認為大約7000美元（大約新台幣19.9萬）的月薪相當充裕，「但我現在卻又擁有五倍的收入」。

▲色情模特兒奎茵（Quinn Finite）釣出美國陸軍基地「布雷格堡」（Fort Bragg）官方帳號留言，聲名大噪。（圖／翻攝Twitter@quinnfinite10）

▲奎茵如今月收入可望飆破3.5萬美元。（圖／翻攝Twitter@quinnfinite10）

奎茵5月才在OnlyFans上創立帳號，如今已經擁有4000名訂閱粉絲，收入在全網站的內容創作者中排名前0.14％。她很感謝「布雷格堡帳號」背後的匿名支持者，希望對方「被輕鬆放過」，「我不認為他會傳訊息給我，承認『噢，那就是我做的』，但如果能收到他的來信就太好了。」

英國倫敦社群平台OnlyFans提供內容訂閱服務，創作者發布內容後，透過粉絲訂閱制或小費賺取收入，疫情爆發後發展日益蓬勃，尤其在成人產業更是越來越受歡迎。

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