快訊／德總理辦公室大門遭汽車衝撞　現場畫面曝光

▲德國總理梅克爾(Angela Merkel)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

路透社最新消息,德國總理梅克爾(Angela Merkel)位在柏林的辦公室大門,25日遭到一輛汽車衝撞。現階段沒有傳出人員傷亡消息,相關細節有待釐清。

▲▼一輛汽車撞進梅克爾辦公處的大門。(圖/路透)

依據Belaaz取得的畫面,事發現場已有多名相關人員到場處理,一輛漆有白色字樣的深色車輛停在圍欄旁。據了解,車子兩側寫的文字,分別為「你們這群殺害兒童和老人的該死殺手」、「停止政治全球化」。

在此一消息傳出之際,梅克爾當日上午預計與其他官員舉行視訊會議,討論應對新冠疫情大流行相關措施,包括延長封鎖限制等。

— BREAKING: A car rammed into the gate of Chancellor Angela Merkel's office in Berlin, Germany. pic.twitter.com/hqVY8ipDq7

