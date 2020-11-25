快訊／德總理辦公室大門遭汽車衝撞　現場畫面曝光

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合外電報導
路透社最新消息，德國總理梅克爾（Angela Merkel）位在柏林的辦公室大門，25日遭到一輛汽車衝撞。現階段沒有傳出人員傷亡消息，相關細節有待釐清。
▲▼一輛汽車撞進梅克爾辦公處的大門。（圖／路透）
依據Belaaz取得的畫面，事發現場已有多名相關人員到場處理，一輛漆有白色字樣的深色車輛停在圍欄旁。據了解，車子兩側寫的文字，分別為「你們這群殺害兒童和老人的該死殺手」、「停止政治全球化」。
在此一消息傳出之際，梅克爾當日上午預計與其他官員舉行視訊會議，討論應對新冠疫情大流行相關措施，包括延長封鎖限制等。
— BREAKING: A car rammed into the gate of Chancellor Angela Merkel's office in Berlin, Germany.— Belaaz (@TheBelaaz) November 25, 2020
pic.twitter.com/hqVY8ipDq7
#Berlin #Germany— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 25, 2020
BREAKING:
EYE-WITNESS reports of car crashing into the gates of the German Chancellery in Berlin; office of Kanzlerin Angela Merkel.
: HK (unconfirmed if the scene - original states it is) https://t.co/jvbblFARlY pic.twitter.com/VenJ6LcdIv
▼衝撞車輛漆有白色字樣。（圖／翻攝Twitter@patrondukremlin）