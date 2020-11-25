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快訊／德總理辦公室大門遭汽車衝撞　現場畫面曝光

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▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

路透社最新消息，德國總理梅克爾（Angela Merkel）位在柏林的辦公室大門，25日遭到一輛汽車衝撞。現階段沒有傳出人員傷亡消息，相關細節有待釐清。

▲▼ 德國總理梅克爾（Angela Merkel）柏林辦公室大門25日遭到一輛汽車衝撞。（圖／路透）

▲▼一輛汽車撞進梅克爾辦公處的大門。（圖／路透）

▲▼ 德國總理梅克爾（Angela Merkel）柏林辦公室大門25日遭到一輛汽車衝撞。（圖／路透）

依據Belaaz取得的畫面，事發現場已有多名相關人員到場處理，一輛漆有白色字樣的深色車輛停在圍欄旁。據了解，車子兩側寫的文字，分別為「你們這群殺害兒童和老人的該死殺手」、「停止政治全球化」。

在此一消息傳出之際，梅克爾當日上午預計與其他官員舉行視訊會議，討論應對新冠疫情大流行相關措施，包括延長封鎖限制等。

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▼衝撞車輛漆有白色字樣。（圖／翻攝Twitter@patrondukremlin）

▲一輛汽車衝撞德國總理梅克爾的辦公室大門。（圖／翻攝Twitter@patrondukremlin）

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關鍵字：

梅克爾柏林總理

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