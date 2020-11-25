南方澳大斷橋真相出爐　林佳龍：新建橋樑建立全生命週期制度

▲▼橋樑鏽蝕釀南方澳大橋斷橋，交通部長林佳龍說，檢討改善事項已經啟動。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

運安會25日指出，南方澳大橋維護指引不夠完備，橋主管單位也疏於管理，橋樑鏽蝕導致6死悲劇發生，交通部長林佳龍25日在宜蘭表示，檢討會改善事項已經啟動，當然包括從救災復原到橋重建。

林佳龍說，交通部有跟運安會保持密切聯絡，也把先前內部調查、行政調查、司法調查資料給運安會，讓運安會做更專業的調查報告。運安會公布總報告，交通部檢討改善事項已經啟動，當然包括從救災復原到橋重建。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南方澳已經動工，2019年去年他承諾，就是在3年內要通車啟用，而先前因為涉及到責任的追究，在行政部門已經完成，也課以責任，另外就是一些補償，包括對於受害者，還有周邊的漁民，最重要的是利用這次危機，交通部徹底去體檢，交通部還有台灣所屬的橋梁做好橋梁的檢測維護，未來新作的大橋，也都會建立全生命週期制度，來避免災難再發生。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►快訊／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內 師生家長嚇壞

►宜蘭恐怖怪叔黑歷史曝！鎖喉國3女生強拉巷內 落網吐超扯理由

►媽媽釣魚遭浪打落烏石港 3個兒子全部跳水中救人

►穿上立刻減5公斤的「顯瘦褲」來了！280元超低價 瞬間提臀、修長腿

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困