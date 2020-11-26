強擄同鄉凌虐5天討16萬賭債...視訊家屬看慘狀　越南5移工下場出爐

▲張姓越南移工（右2）討16萬賭債，找同鄉擄走同鄉阮男凌虐5天。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

30歲張姓越南移工，多次向同鄉阮男逼討16萬元賭債不成，3月20日約出阮男與梅姓男子等同鄉，將人由宜蘭擄到新北市蘆洲租屋處，張男離開後，梅男等人用棍棒、拳腳毆打逼債，還用視訊要阮的越南家人跨海還債。宜蘭地方法院依私行拘禁罪判張男10月期刑，同案梅男依攜帶兇器強盜未遂罪判5年刑期，其他3共犯判4年6月刑期。

張姓越南移工多次向阮男討賭債未果，因此向同鄉梅男承諾，若能討回欠款，會給2萬元紅包答謝。3月20日約阮男到宜蘭火車站，阮男現身時，張男與梅男、陶男、潘男等5人，將阮男從宜蘭擄到新北市蘆洲租屋處關押，張男擄人後即離開，梅男等人以棍棒、拳腳毆打凌虐阮男5天逼還債。

梅男等人還強迫阮男簽下20萬元債務文件兩張，甚至還以視訊將毆打凌虐阮男的情形視訊給阮男越南的家人，以逼迫阮家人付款。

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