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快訊／宜蘭某國中女學生從4F墜下！急救2hrs「頭部重創」宣告不治

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▲宜蘭女國生不慎墜樓，在陽大附醫搶救中。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭女國生不慎墜樓，在陽大附醫搶救後宣告不治。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭27日上午驚傳國中女生校內4樓墜樓意外，13歲女國中生墜樓頭部受重創腦漿外露，一度無生命跡象，經緊急送陽大附醫搶救，一度恢復呼吸心跳，但仍因傷重，經急救於上午10時9分宣佈急診無效，幸令家人與師長們不捨，警調查墜樓原因中。

宜蘭一國中女生，27日上午8時許，在上課前，不明從4樓墜下，師生發現後，緊急報警送醫，校方也通知女生家人到醫院，師長與家人是祈禱女生度過危難。

女生家人在醫院焦急自責說，對女生是管教嚴厲，不敢相信怎會發生這樣的事。另，墜樓頭部受重創大量失血的女國中生，平時表現正常，無任何異狀。

13歲女國中生墜樓頭部受重創腦漿外露、耳漏，頭部撕裂傷、頭骨骨折，經急救於上午10時9分宣佈急診無效。

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