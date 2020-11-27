情傷男全身泥孤坐水田中拒援　暖警守護1小時終把他勸回家

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名男子因感情因素意志消沉，竟全身泥濘孤坐水田中，不願接受警方協助，羅東分局暖警莊育霖守護1小時，最後與到場的男子家人才勸失意男子走出水田中，莊育霖更不畏泥濘陪同護送男子返家。

▲▼羅東暖警莊育霖守護1小時，勸回全身泥濘孤坐水田中失意林姓男子（紅圈處）。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

羅東分局成功派出所警員莊育霖於26日15時許，獲報羅東鎮北成路一段近觀天下大樓旁，林姓男子全身泥濘孤坐水田中，他到場發現男子情緒低落不願接受警方協助，為阻憾事發生，他在岸邊耐心向男子喊話近一小時，並委婉傾聽男子心聲。

經莊育霖鍥而不捨循循善誘，林男終卸下心防，得知係感情因素意志消沉，經聯繫男子家人到場，在大家苦勸開導下，林男始重拾希望自行步行到路上，莊育霖顧及林男安全，也不畏泥濘陪同護送林男返家，轉由家人照顧。

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