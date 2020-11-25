嚇壞！金門碉堡驚見「未爆手榴彈」　軍方揭真相鬆口氣

▲到金門旅遊的遊客意外看到「仿真手榴彈」殘體，虛驚一場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

一名到金門旅遊的遊客，25日上午8點20分左右在金城鎮景點同安渡頭碉堡射口附近發現疑似一枚「未爆手榴彈」，趕緊告知景點管理人員，由於現場的人都沒辦法立刻判定這枚手榴彈的真偽，立刻通報警方會同軍方前往處理，經過軍方「未爆彈小組」勘驗研判，應是「仿真手榴彈」的殘體，這才讓大家放心，確認是虛驚一場。

▲警方接獲通報後不敢大意，會同軍方前往處理。（圖／記者林名揚翻攝）

由於同安渡頭位在金城鎮後浦，在清代與民初期間曾是中國往來金門的重要門戶，後來改建為「同安渡頭軍事營區」，隨著兩岸局勢趨緩、軍事需求降低，又於民國98年規劃改建為「同安渡頭濱海風景區」，因擁有遼闊的視野與一望無際的海洋，碼頭外美麗絕倫的風景，彷彿站在即將出海的船上，吸引不少遊客造訪。

▲軍方接獲通報後，趕緊前往處理。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣觀光處表示，在金門轄內近期已有2起「仿真手榴彈」通報案件，研判可能因「生存遊戲」盛行，民眾遺留的物品，造成誤會！觀光處進一步提醒，為避免引起民眾不必要的驚慌，持有仿真槍砲、彈藥、刀械的民眾，務必妥善保管，如發現有惡作劇或刻意放置於公共場所製造恐慌者，將依規定辦理。

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