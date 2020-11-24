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打造小琉球低碳觀光島　立委盼引進「垃圾處理併同發電設施」

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▲屏東縣小琉球地標之一花瓶石 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣小琉球地標之一花瓶石 。（圖／立委鍾佳濱服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球遊客今年暑假再創新高，面對大量遊客湧入帶給離島環境的壓力，立委鍾佳濱要求行政院國發會評估引進「垃圾處理併同發電設施」，在不影響當地環境的情況下，透過能源循環，減少離島垃圾產生量、降低空氣汙染，打造低碳觀光島。對此，國發會主委龔明鑫允諾會同環保署評估。

▲屏東縣小琉球地標之一花瓶石 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼小琉球風光。

▲屏東縣小琉球地標之一花瓶石 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

鍾佳濱說，台灣的垃圾處理方案在第一階段1985至1990年之間是以掩埋為主，第二階段1991至2002年以焚化為主，掩埋為輔，第三階段從2003年至今則改以「資源循環、零廢棄」為政策；目前本島共有26座垃圾焚化廠，離島則囿於經濟規模不足，並無焚化廠。

而2019年小琉球的遊客高達44萬多人次，為2006年9.7萬人次的4.5倍，今年暑假更因國旅大爆發，遊客人數再創新高，光是8月就湧入5.6萬人次，較去年同期成長66%。

遊客增加，垃圾量跟著增加，2018年琉球鄉垃圾產生量高達2611噸；由於離島垃圾需轉運回本島處理，必須負擔委託焚化費與轉運費用，因此垃圾處理費用相當高，以2016年為例，蘭嶼、綠島每公噸垃圾處理費用都超過8千元，琉球也達4950元，比新竹的1849元高出數倍，而空氣污染也是一大問題。

鍾佳濱要求政府針對離島觀光成長，規劃整體總量目標，減少離島轉運回本島的垃圾量；而中央政府推動電動機車租賃補助、充電柱設置補助，將使離島用電需求增加，需多元開發電源，因此請國發會評估以離島建設基金補助琉球、蘭嶼、綠島等離島，引進較小規模且具彈性之「垃圾處理併同發電設施」可行性，在不影響當地環境的前提下，將廢棄物轉作再生能源發電，使垃圾減量並發電供給離島，形成離島的能源循環。

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