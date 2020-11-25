滯留車廂「下車走鐵軌」遭自強號撞斷9根肋骨　科技高管告贏台鐵

記者黃翊婷／綜合報導

任職於新竹某科技公司的曾姓高階主管2017年10月13日晚間搭乘台鐵區間車至新竹站，因為不知道列車已經抵達終點站而滯留在車廂內，後來接受林姓司機員引導走下鐵軌，沒想到竟然遭自強號撞成重傷，光是治療就花了3個月，氣得提告求償148萬餘元。新竹地院法官認為司機員雖然有過失，但一般民眾應該都知道不能隨意穿越鐵路，曾男也得負起過失責任，最終判台鐵應賠償36萬8125元較為適當。

▲曾男滯留在區間車的車廂內。（示意圖／記者李毓康攝，非本文提及的列車）

曾男在判決書中主張，事發當日是從埔心站搭乘區間車前往新竹站，抵達時已經是晚間10時許，他因為不知道新竹站是終點站，所以沒有下車，洪姓清潔員看到也沒有多說什麼就直接關門，直到列車駛離月台並停妥，林姓司機員要離開時才發現車廂裡的他，「司機員在車上幫我指示行走路線，同時開啟北端駕駛室西側的門叫我下車，我按照指示下車行走於軌道間，結果在106.6公里處遭自強號撞上。」

曾男強調，挨撞前並未聽到火車鳴笛聲，這一撞導致他左側第3至11肋骨骨折及氣血胸、胸椎第5至10棘突骨折、左側肩胛骨骨折等等，傷勢相當嚴重，光是治療就花了3個月，更別提後續的休養、復健，實在氣不過，才決定提告向台鐵求償148萬餘元。

▲台鐵認為，一般人應該都知道不能隨意穿越鐵軌。（示意圖／記者姜國輝攝，非事發車站）

不過，台鐵認為，列車在抵達終點站前都會於車上廣播，站務員在進行清車作業時，發現曾男還坐在車廂內滑手機，立即上前告知，對方也起身做出準備下車的動作，於是在清理完該車廂之後，就前往下一個車廂繼續工作，哪知道人根本沒下車；況且一般民眾應該都知道不能擅闖鐵路軌道，曾男逕自下車穿越軌道，看到自強號進站嚇到跌倒、受傷，應該也有過失。

林姓司機員也證稱，帶著曾男回到北邊的駕駛室後，他便通知下一班列車的司機員，等一下開進月台就讓滯留的乘客先下車，「我當時開的是西側的門，結果接班的司機員從東側過來，我才開了東側的門，交接完一回頭就發現曾男不見了」、「我叫他在車上等，沒料到他會下車」。

新竹地院法官則認為，駕駛室空間不大，如果兩人同處一室，林姓司機員不可能完全沒有發現曾男下車，這部分的說詞存有疑點，只不過，曾男跨越鐵路路線確實也是違規行為，應該負起3成的過失責任，最終判台鐵應賠償36萬8125元較為適當，全案仍可上訴。