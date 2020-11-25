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1200萬元揭模範夫妻26年黑暗　汽車音響大亨外遇3次！正宮神反擊

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▲▼鑽戒,結婚,新人,夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男與妻子曾是大家公認的「模範夫妻」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

知名汽車音響大亨陳姓男子與妻子曾獲選為「模範夫妻」，後來兩人感情疏遠，他不滿妻子拿了1200萬元還不同意離婚，氣得一狀告上法院，結果反被揭穿外遇3次、還送王姓女員工BMW等醜聞。屏東地院法官認為，陳男自認外遇，還育有私生子，顯然婚姻關係破裂的主因是他，無理由主張離婚，當然也不能請求給付夫妻剩餘財產分配，最終裁定駁回告訴。

陳男在判決書中主張，26年前結婚之後，妻子一直不願意維持家庭整潔，兩人為此發生多次口角，他忍到2007年決定分房居住，2016年小孩長大了，這才搬離住處在外租屋，「我離家後每天還會回去做生意，偶爾上樓看看，發現妻子還是不肯整理家裡，雜物越堆越多」，想到雙方已經分房長達10年、分居3年，感情基礎已失，因此動了離婚的念頭。

陳男接著表示，與妻子曾達成口頭上的協議離婚，條件是他要給付1200萬元，沒想到錢都給了，妻子卻反悔不願意去辦理離婚登記，「我雖然在2001年間有外遇，但妻子已經原諒也沒有追究」，明明講好離婚條件也履行了，卻一再憑空誣指他出軌，實在忍無可忍，這才決定提告希望能討回1150萬元的財產。

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男坦承有過外遇。

對於丈夫的控訴，陳妻辯稱，兩人婚後一起打拚，在汽車音響領域獲得很棒的成績，2008年還曾獲得當時的屏東縣長表揚為模範夫妻，然而真實生活並不如表面這麼美滿，丈夫從2001年開始外遇，甚至育有私生子，她因此罹患憂鬱症，「丈夫一直要求離婚，我不同意，所謂的口頭協議離婚，實際上是他要求我答應娶二房的事，還對我家暴、斷絕經濟來源，根本是逼迫離婚。」

陳妻強調，算一算丈夫至今一共外遇3次，其中一人還是公司的王姓女員工，她難過到在臉書PO文，「當她（王女）每天同進同出XX汽車音響公司上班，你為什麼還不放過我」，沒想到卻被回嗆一句「還同居什麼？我們要結婚了」，這才決定硬起來捍衛自己的權益，畢竟公司是兩人一起打拚做起來的，而那1200萬元其實是理財投資的資金，並非離婚協議的條件，「他的存款最少有2000萬元，這5年來他都將現金轉給王姓小三，還幫她買一輛BMW，2019年間甚至掏空3家汽車音響店的現金1700多萬元以及房貸360萬元。」

對此，屏東地院法官找來證人、調閱銀行資料，經過查證後認定陳男外遇、有私生子是事實，雙方婚姻關係出現破綻，是他要負起主要責任，無理由依據《民法》第1052條第2項之規定請求離婚，自然也沒有理由提出夫妻剩餘財產分配請求，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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