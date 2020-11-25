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土地仲介說實話「被強酸溶屍裝桶」　首腦滅口！同夥認：我分300萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台中、苗栗雙桶屍案嫌犯徐德益另外涉犯彰化何姓父子的土地詐貸案，他不滿死者之一的黃姓男子（54歲），在這起2690萬元的土地詐貸案中提供關鍵證據，加上擔心對方會在庭上說出更多不利證詞，於是決定將人擄走殺害，以強酸裝桶溶屍。而當時同樣被列為被告的林姓男子證稱，「我只分得300萬元」，但不知道另外兩人分到多少錢，意外成為揪出恐怖雙桶屍案的關鍵線索。

▲▼台中桶屍案。一旁工廠監視器影像可見，警方針對犯案的桶子進行搜索 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲桶屍案警方搜索畫面。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

判決書中提到，徐德益2018年間透過林男、張男結識彰化一對何姓父子，當時聽聞何父有一塊土地，3人便向父子倆聲稱可代為辦理貸款，讓他們乖乖交出土地所有權狀、印鑑證明、印鑑章、存摺；得手後3人當然沒有幫忙辦理貸款，而是偽造何父簽名，接著過戶到林男、張男名下，設定土地抵押權後，再移轉登記至一名楊姓女子名下，共牟利2690萬元。

2019年台中地院審理期間，雙桶屍案死者之一的黃姓土地掮客以證人身分，提供自己與徐德益、林男的對話紀錄，隨後徐轉為被告，但在後續偵查時，他始終否認犯行，最後遭檢方另行通緝。不過，也就是這麼一個動作埋下殺機，徐男不滿黃男提供關鍵證據、逆轉案情，加上擔心對方出庭會說出更多不利證詞，因此決定將人擄走，活活打死再裝桶棄屍。

▲▼台中桶屍案，徐嫌曾獲里長頒感謝狀；死者蔡姓少女模樣曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲徐男曾自掏腰包數萬元致贈里民救濟金，還因此獲頒感謝狀。

而當時同樣被列為被告的林男在審理時供稱，「我僅分得300萬元，不知張、徐兩人分到多少錢。」不過，張男反駁他並未拿到錢，錢都轉交給了林；徐男也矢口否認涉犯土地詐貸案。雖然從證詞看來難以區別3人實際分得的金額，但徐男隨後直接「失聯」並遭到通緝，檢警深入追查，這才揪出恐怖雙桶屍案。

至於林男的下場，台中地院法官認為他正值壯年卻不思循正當途徑獲取所需，加上有詐欺前科紀錄，素行非佳，事後也沒有與何姓父子達成和解或賠償損失，考量到他始終坦承犯行，態度尚可，家中還有一名年幼的孩子要養，從事太陽能組裝工作月收僅2萬5000元，最終依共同犯行使偽造私文書罪，累犯，判處有期徒刑1年6月，全案仍可上訴。

▼雙桶屍案的詳細事發原因，還有待檢警調查釐清。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中桶屍案，案發刑場曝光。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中桶屍案，案發刑場曝光。（圖／記者白珈陽攝）

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