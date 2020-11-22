台鐵又有列車長「車上被暴打」　每月危險津貼僅領4、500元

記者賴文萱／台北報導

台鐵列車又傳暴力事件！今（22）日普悠瑪號上發生列車長遭有精神異常旅客拒補票而後被暴打事件，台鐵表示，已在第一時間慰問列車長，後續將會協助法律諮詢服務。不過，台鐵產業工會指出，現在台鐵車長暴露在危險工作環境中，每月卻僅領有400到500元的非常態危險津貼，要求台鐵局應提升危險津貼並且常態化，另外，也應成立「不法侵害專案小組」。

這起暴力攻擊事件發生在今早110次的普悠瑪號上，台鐵指出，列車長在4車驗票時，有疑似精神異常旅客僅拿出台中到台北的區間車票，之後發生攻擊列車長。經列車長立即通知新竹鐵路警察，由鐵路警察帶回路警所依法執行保護管束中，並已聯絡上家屬，家屬到路警所後，警方會協助家屬後續處理。

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▲台鐵普悠瑪一名男乘客拒補票，對列車長動粗。（圖／民眾提供）

台鐵表示，經新竹鐵路警察查證，該旅客有重度精神異常，已在第一時間慰問列車長，後續將會協助他的法律諮詢服務。警方則指出，該名男子（30歲）持斗南到台北的區間車票，違規搭乘普悠瑪，遭列車長查獲後，拒絕補票，並於車廂內喧鬧、攻擊列車長，因此列車長到新竹站後，隨即表明拒載男子，並協請鐵路警察出面，上銬帶回。

▲台鐵普悠瑪一名男乘客拒絕補票，攻擊列車長遭逮。（圖／民眾提供）

台鐵產工表示，台鐵人員遭攻擊的事件頻傳，產工提出第一點改善辦法，是台鐵局應成立「不法侵害專案小組」的訴求，作法是與台鐵產業工會協商共擬通報流程，對於職場上發生的不法侵害事件提供法律援助，並針對因公涉訟者提供訴訟費用及出庭時給予公假。

同時針對列車長應提供充足防護設備，並積極進行預防措施，譬如針對不同情境做模擬演練，應該要隨時更新教學。今年初發的防身噴霧使用權責不清，這些都需要檢討改善。

第二點是要提升危險津貼並常態化，產工指出，現在台鐵車長暴露在危險工作環境中，每月卻僅領有400到500元的非常態危險津貼，要求台鐵局應提升危險津貼並且常態化。

台鐵產工強調，站員遭攻擊的事件時有所聞，但台鐵局不能只處理上新聞的事件而已，而是隨時檢討，從平時的訓練、後續的救濟做系統化的建置，保障員工的工作安全，才能保障運輸的安全。

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