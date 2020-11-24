縱貫線台南=打狗通車120年！紀念套票「限量1500組」11/28開賣

▲縱貫線紀念套票11/28開賣。（圖／台鐵）



記者李宜秦／台北報導

今年是縱貫線台南=打狗通車120週年，交通部台鐵局繼10月中旬臺南市政府辦理DT668蒸汽火車慶祝臺南建站120週年活動後，將於11月28日上午9點起於臺南站發行「縱貫線台南=打狗通車120週年紀念套票」，每套250元、限量1500套，每人每次限購4套。

臺鐵縱貫線南段自打狗停車場（高雄站前身）在1899年11月往北鋪設至臺南，打狗=臺南間並於1900年11月29日正式通車營運，沿線的車路墘停車場(保安)亦同時建站啟用。目前臺南站的主體站房被列為國定古蹟，並自106年10月起進行一系列的古蹟整修工程，將恢復二樓臺灣碩果僅存的鐵路飯店原貌與營運，完工後將做為臺南鐵路地下化後的地標。

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台鐵局指出，為慶祝縱貫線南段通車120週年，臺鐵訂於109年11月28日(星期六)上午09:00於臺南站出口前右側廣場發售紀念套票1,500套，每套售價250元。

▲縱貫線紀念套票限量販售1500組。（圖／台鐵）

套票內含有3張名片式車票、2張薄紙式月台票，本套票特色為以車路墘站名及首次發行仁德站的名片式車票為主，包含「臺南—車路墘」區間單程票、「車路墘—仁德」區間單程票以及「仁德—永康」莒光異級名片式車票各1張，特別值得購買珍藏，現場亦備有兩款(臺南、打狗)紀念戳章供民眾蓋章留念。

紀念套票發售事宜：

1.發售日期：109年11月28日(星期六)上午9時起。

2.發售地點：臺鐵局臺南站出口前右側廣場。

3.發售數量：1,500套。

4.每套售價；250元。

5.限購數量：每人每次限購4套。