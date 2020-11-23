雄獅搶下台鐵「鳴日號」觀光列車經營權　跨年、元旦有望搭到

▲台鐵鳴日號設計新穎，頗受好評。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部訂定2022年為鐵道觀光旅遊年，台鐵全新的「鳴日號」觀光列車，先前首度榮獲日本2020 Good Design Award設計大獎，未來開行計畫備受期待。台鐵今（23）日宣布，鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權由雄獅旅行社得標，雄獅也將於明日發表特色行程規劃，跨年、元旦就有機會搭到。

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▲▼台鐵鳴日號觀光列車，搭配車窗外四季的風景變化進行內裝美學改造。（圖／台鐵提供）

為加強推展鐵道觀光旅遊服務，台鐵以公開招商方式辦理「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」之招商及遴選。10月14日辦理招商說明會，共計吸引19家業者參與反應熱烈。

台鐵10月22日將招商內容於政府電子採購網辦理財物出租公告，11月11日辦理投標資格及文件審查，共計有3家旅行業通過審查。11月18日進行遴選作業，今宣布依序位法遴選出「雄獅旅行社股份有限公司」為序位第一之第1優勝廠商。

▲台鐵鳴日號觀光列車。（圖／台鐵提供）

據了解，廠商投標時大多爭取希望能開行跨年、元旦曙光列車，台鐵表示，後續將與得標廠商研商、確定觀光列車開行計畫後，相關內容再另行公告說明。雄獅集團則表示，關於台鐵鳴日號美學專車雄獅得標訊息，還有日後特色行程規畫細節，將於明日由雄獅集團品牌策略總經理游國珍統一發言公布。

▲台鐵鳴日號觀光列車。（圖／台鐵提供）

主打全新美學設計的台鐵「鳴日號」觀光列車，是委託柏成設計進行全車廂的改造，設計突破舊思維，導入創新概念，將內部改裝與外部路線景緻及環境之融合，外觀以尊榮感十足的黑色搭配記憶中經典橘色保留台鐵的靈魂，內裝採用減法設計，去掉多餘的指標。

鳴日號也以「秋天的風」為主題，強調自然、在地、樸質等特色，搭配車窗外四季的風景變化進行內裝美學改造，營造出溫暖且舒服的氛圍，帶給大家有如旅館式的服務體驗。

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