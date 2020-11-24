葉黃素喝起來像果汁？酸酸甜甜如初戀　網驚：沒想過補品可以這麼好喝！

▲現代人長時間使用螢幕、許多人會固定攝取葉黃素，保護自己的健康。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》經常出現商品討論心得文，每每都會吸引更多網友「入坑」一探究竟，近日社團內就出現一則有趣的心得文，一名社員表示自己在一家大小在好市多閒晃的時候，碰上白蘭氏葉黃素試喝活動，原本以為會「一口體驗人生甘苦」，結果喝起來竟然有「酸酸甜甜的初戀滋味」，口感超驚豔之餘，還順手帶了一箱氣泡水回家打算來做一杯「特調飲品」，網友紛紛回應「這創意還不錯」、「感覺特調會很厲害～」、「非常有創意，改天來試試加其他果汁」。

▲現代人生活中離不開3C用品，更需要注意保健問題。（圖／翻攝自PEXELS）

現代人天天與3C產品為伍，電腦、手機、電視、打電動樣樣來⋯⋯，從工作到休閒全都被3C用品佔滿滿，科技帶來生活習慣的改變，讓消費者對日常葉黃素保健也更為重視，除日常生活中營養均衡之外，許多人也會藉由固定攝取葉黃素來保護自己的健康，葉黃素種類繁多，除了膠囊狀用吞的，還有葉黃素飲品可選，不過說到「喝的葉黃素」一般人經常聯想到味道苦澀的補品，網友試喝後的PO文反而顛覆了這樣的印象！社團內其他成員PO文分享：「試吃真的好危險，每試完一樣購物車就多一樣⋯⋯喝起來像果汁的葉黃素，小孩試喝完吵著要買⋯⋯。」字字句句都是血淚，網友們心有戚戚焉「覺得試吃很危險+1」，更有不少人自招「這些也是我們的常購品」。

▲網友在社團中PO文分享自己入手白蘭氏葉黃素飲的心得。（圖／翻攝自臉書《Costco好市多商品經驗老實說》

看到推車裡擺了一大箱白蘭氏葉黃素飲，有不少網友好奇留言詢問口感，喝過的人馬上表示「超好喝的，酸酸甜甜的」、「跟果汁一樣好喝」、「打破我的負面印象」、「覺得喝起來像葡萄果汁」，更有人說自己剛入手，畢竟「天天用手機不喝怎麼行」，「白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲」含葉黃素與玉米黃素，品牌官網表示專利自由型葉黃素液態更好吸收，無論是上班族、學生、銀髮族、需長時間大量閱讀或追劇迷、素食族皆能飲用，產品說明更提到葉黃素飲中添加的黑醋栗堪稱莓類黑鑽石，果汁般的風味提高消費者對葉黃素飲品的接受度，無添加色素及防腐劑，全家大小喝起來都安心，PO文一出，許多社員們跳出來留言說道：「原來Costso可以買到白蘭氏葉黃素飲了～我週末要去扛貨」、「白蘭氏葉黃素終於可以在好市多買到了」、「我喝過，很有感覺，有時間再來去買」、「這個很好喝內！週末就去扛一箱」，網友們紛紛留言推坑好市多大入數一次買齊最划算。