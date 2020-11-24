好市多黑五第2天「現場照」曝！她秒看傻　網喊：台灣人變聰明了

▲好市多黑五第二天有網友表示，前往的分店排隊人潮少。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）



記者曾羿翔／綜合報導



美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節Day2」24日登場，一位女網友到了現場看到實際人潮後傻眼，並PO真實照直呼，「黑五第二天門可羅雀」。貼文引起許多網友熱議，有人就直呼「沒什麼讓人驚喜的東西」。好市多黑色購物節從23日開始連7天，祭出百樣下殺商品，每天都會在APP曝光隔天優惠商品。

該位女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO出照片，可以看出與過往擠爆的排隊人潮有很大的差距，結帳的人龍少了好幾排，只能從照片後方看到1、2排的排隊人潮，黑色購物節的瘋搶氣氛似乎頓時消散。

底下有許多人也留言回應，「新莊也沒什麼人，我居然可以空車走出來」、「完全無感的黑五，消費者也不是傻子」、「不意外啊，沒什麼讓人驚喜的東西，折扣也很普通，乾脆不要辦」、「台灣人變聰明不上當了」、「大項都掃光了」。不過也有網友分享前往的分店人潮爆滿，「新竹大爆滿耶」、「來台中看看...」、「中和店跟菜市場一樣」。

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▲好市多黑五首日排隊人潮。（圖／記者林育綾攝）



好市多此次的黑色購物節，從23日開始連7天，祭出百樣下殺商品，天天都有驚喜折扣，每天都會在APP搶先曝光隔天主打優惠商品，但實際價格仍需當天到現場才能知曉。第二天（24日）優惠商品有ASUS 14吋雙螢幕筆電、1.5克拉鑽石項鍊、SAMSUNG55吋 8K QLED量子電視、SWISS DIAMOND深煎鍋含蓋、BRITA桌上型濾水器8.2公升、明治貓熊夾心餅乾組、DEGREES 男保暖衣2件組、DEGREES 女長袖熱能保暖衣2入組、牙周適牙齦護理牙膏等11項。