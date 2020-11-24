百件商品買1送1、限量150台電視等搶！量販「黑色星期五」明天開跑

▲家樂福黑色星期五開跑。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

繼好市多的黑色購物節開跑後，家樂福也宣布「黑色星期五」正式來了，11月25日起至29日連5天於線上購物祭出上百件商品買1送1、家電每日一物超低價商品限量搶買，實體量販門市還有限量150台液晶電視、Nintendo主機單機、iPhone12等優惠，明日上午9時準時開搶。

▲家樂福黑色星期五優惠商品公開。（圖／業者提供）

家樂福「黑色星期五」將在明（25）日至29日登場，祭出SAMSUNG液晶電視全台限量150台，並加碼送價值3266元的50倍紅利點數、Nintendo主機單機及動物森友會款搭配手把控制器組合狂省790元，還有乳膠獨立筒床墊下殺77折，以及買iPhone12藍或黑就有紅利點數20倍等，超殺優惠明日上午9點準時開賣。

而線上購物部分從26日至30日也有家電每日一物超低價商品限量登場、上百件商品買1送1，以及單筆消費滿額1299元立即折5%再送555折價劵、5555紅利點數，省到不行。

▲好市多黑色購物節明天第三天。（示意圖／記者林育綾攝）

另，美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」於本周正式開跑，明（25）日迎來第三天，今日也搶先曝光明精選優惠商品，有SAMSUNG 58吋 CRYSTTAL 4K UHD 電視、STAUB鑄鐵炒鍋含玻璃蓋、BALMUDA空氣清淨機、好自在日用液體衛生棉、好自在量多日用液體衛生棉、科克蘭雙人舒適毯、1.4克拉鑽石耳環、亞培安素成人保健營養品原味、亞培安素成人保健營養品香草少甜、CALVIN KLEIN女彈性棉質內褲3入組等共10樣，有需求的民眾把握機會搶買。

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