好市多知名香水「價格狂砍」！獨賣店家曝光　網驚吼：衝了

▲好市多知名香水價格下殺。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」，下同。）



記者曾羿翔／綜合報導



美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」24日進入第二天，有網友就在臉書社團透露，台中好市多北屯店 「Jo Malone香水」100ml的售價僅台幣3599元，味道是英國梨小蒼蘭，「數量不多，在201貨架，藥局旁邊」。貼文一出，許多香水迷看到價格都驚呼「下班去就沒了」。

該網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO出照片表示，「香水控的我...還是敗了」，雖然家裡還有一瓶一模一樣的味道。另外也有一名女網友同樣PO出同款香水的優惠資訊，北屯好市多這次Jo Malone招牌香水賣的是英國梨與小蒼蘭，味道屬甜香，專櫃價5100，好市多3599，有人跟我一樣，拆好市多的包裝拆到翻白眼嗎？

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▲好市多台中北屯店開賣的Jo Malone香水味道是英國梨與小蒼蘭，專櫃價5100，好市多3599。

貼文引起許多網友討論，有人就驚呼，「哇～便宜1500耶」、「北屯好市多有貨，但是量不多」、「便宜很多」、「開幕那天除了小蒼蘭，還有看到另外2種香味」、「開幕那天也買2盒，外面100ML賣5200，這裡根本佛心價」、「感覺可以噴好幾年」。不過也有網友表示，「不喜歡小蒼蘭」、「這個味道，買來就後悔了」。



好市多從23日開始推出黑色購物節，且連7天祭出百樣下殺商品，天天都有驚喜折扣，每天都會在APP搶先曝光隔天主打優惠商品，但實際價格與商品仍需當天到現場才能知曉。