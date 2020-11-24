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「26萬鑽石項鍊」開店4分鐘就被買走！好市多黑五第二波商品清單

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記者蕭筠、林育綾、黃凱翊／台北報導

繼昨日掀起搶購潮的洗碗機、洗衣機後，美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」第二天登場，今（24）日終於有備受期待的3C筆電類以及鑽石項鍊等下殺優惠商品，而且還有50吋電視，通通可以一次到手。其中特價26萬的1.5克拉鑽石項鍊，開店4分鐘就有一名中年男子買下，據記者直擊，這名男子一進店就直奔精品區，向店員表示要買鑽石項鍊，接著只逛一下就離開好市多。

▲▼好市多黑五第二天排隊人潮 。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑色購物節第二天開店前人潮不多。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼好市多黑五限定第2天精選優惠商品，1.5克拉鑽石項鍊現省2.6萬，雙螢幕筆電下殺79折。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》記者一早直擊內湖好市多，上午8點半左右僅不到3人，接近營業時間9時累積至約30人，而提早來排隊的民眾鎖定電視等家電，但表示「可能還會再觀望」，另也鎖定生活用品如洗沐用品等。

好市多黑色購物節自23日起一連7天祭出百樣下殺商品，天天都有驚喜優惠折扣，要讓民眾買到賺到，今日開賣的精選優惠商品有ASUS 14吋雙螢幕筆電、1.5克拉鑽石項鍊、SAMSUNG55吋 8K QLED量子電視、SWISS DIAMOND深煎鍋含蓋、BRITA桌上型濾水器8.2公升、明治貓熊夾心餅乾組、AVEENO寶寶天然燕麥沐浴洗髮乳、AIRBORNE香橙發泡錠、DEGREES 男保暖衣2件組、DEGREES 女長袖熱能保暖衣2入組、牙周適牙齦護理牙膏等共11項。

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

▲55吋量子電視打64折特價69,999元。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼許多生活用品也打出超殺優惠。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

好市多今年黑五限定優惠首日最狂下殺49折，但實際觀察民眾下手狀況，似乎以「需求」作為考量購買標準，若無需求也不會因為折扣購買優惠商品。好市多「黑色購物節」本周正式開跑，最高可激省28萬，各門市營業時間也提早至9點開始，27至29日則再提早至8點開門。

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者林育綾攝）

▲生鮮食品區買氣普通。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼生活用品類有許多商品打出促銷折扣。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

2020好市多「黑色購物節」優惠商品清單

家電3C類

SAMSUNG55吋 8K QLED量子電視　原價107,999元  特價69,999元(64折)

ASUS 14"雙螢幕筆電 I7-8565U/8G512GB SSD MX250 2G/S432FL-0092S8565U 原價29,499元 特價23,599元(79折)

TFESANTI 42" FIREPLACE 造型電暖爐 原價11,999元 特8,499元(7折)

AIRMATE CONVECTION HEATER 居浴兩用對流電暖器 #HC12102R/IP24防潑水 原價2,999元 特價2,699元(89折)

ELECTROLUX 2IN1 VACU 伊萊克斯二合一無線席塵器 #ZB3302AK 原價7,999元 特價5,999元(74折)

精品類

1.5克拉鑽石項鍊 原價288,999元   特價262,999元(91折)

生活用品類

SWISS DIAMOND瑞士鑽石深煎鍋含蓋 原價4,899元   特價3,899元(79折)

PARODONTAX TOOTHPASTE 牙周適牙齦護理牙膏120公克4 入 原價549元 特價419元(76折)

CHATTER RESISTANT聖誕抗碎裝飾球52入 原價689元 特價489元(7折)

THE LEARNING JOURNEY OFF ROAD RACFE MONS TRUCK 齒輪軌道積木組合 原價639元 特價479元(74折)

CROWNING TOUCH BATH TOWE 超柔浴巾 原價259元 特價209元(8折)

CROWNING TOUCH BATH TOWE超柔毛斤三入組 原價219元 特價179元(81折)

EDDIEBAUERPACKABLETHROW PRIMALOFT 長織隨意毯 原價669元 特價399元(59折)

UNDER ARMOUR BACKPACK DUFFLE 3.0 45升雙肩旅行背包 原價1,899元 特價1,499元(78折)

FEBREZE FABRIC REFRESHER 風倍清織物除菌消臭噴物 原價459元 特價359元(78折)

花王泡澡錠 40公克72錠 原價599元 特價449元(74折)

AVEENO BABY WASH/SHAMPOO 寶寶天然燕麥沐浴乳洗髮乳 532豪升2入 原價399元 特價299元(74折)

OUTDOOR COOKING PIT 戶外燃木暖爐 原價4,299元 特價3,499元(81折)

SEALYNEWGALAXYMATTRESS 席伊麗標準雙人床墊 尺寸約152X190公分 原價18,599元 特價14,999元(8折)

SEALYNEWGALAXYMATTRESS 席伊麗雙人加大床墊 尺寸約183X190公分 原價21,999元 特價18,399元(83折)

DAELIM BATH SHOWER HEAD & FILTER PACK 過濾花灑套組含濾心 原價869元 特價689元(79折)

WELLS LAMONT LATEX GLOVES 10 PAIRS 乳膠工作手套十雙入裝 原價345元  特價245元(71折)

CENTELLIAN24MADECACREAM 森特蓮強效修護面霜 50毫升2入+15毫升2入 原價999元 特價749元(74折)

PURELUX SIMPLY PILLOW 支撐記憶枕 尺寸:45X76公分 原價959元 特價759元(79折)

SUTTON PLACE DECO PILLOW 方型抱枕二入組 尺寸:50X50公分 原價659元 特價529元(8折)

32 DEGREES WOMENS HEAT TEE 女長袖熱能保暖衣兩入組 亞洲尺寸:S-XL(2PK) 原價519元 特價379元(73折)

32 DEGREES HEAT TEE 2PK 男保暖衣兩件組 亞洲尺寸S~XL 原價559元 特價449元(8折)

NAUTICA STRETCH TROUSER 女彈性長褲 美國尺寸:4-14 原價779元 特價599元(76折)

KIRKLAND SIGNATURE科克蘭 南軟殼連帽外套 美國尺寸:S~XL 原價899元 特價699元(77折)

SAFEGUARD BAR SOAP 美國進口洗手皂 113公克14人 原價259元 特價129元(49折)

生鮮食品、酒品

明治貓熊夾心餅乾組 原價499元 特價359元(71折)

保健食品類

QUAKER 5X GINSENG ESSENCE 桂格5X參蔘濃縮精華飲 15豪升34入 原價1,699元 特價1,499元(88折)

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